В Новом Уренгое полицейские эвакуировали 20 человек из горящего здания

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два сотрудника ДПС в Новом Уренгое эвакуировали из горящего здания 20 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала Волк, экипаж ДПС во время патрулирования заметил столб дыма и сразу направился к нему.

"Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия, где обнаружили, что горит двухэтажный деревянный дом. Сообщив об этом в экстренные службы и дежурную часть, они бросились спасать людей, рискуя жизнью", - рассказала она.