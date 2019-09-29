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РИА Новости

В Новом Уренгое полицейские эвакуировали 20 человек из горящего здания

14:54 29.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Вид на Новый Уренгой. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два сотрудника ДПС в Новом Уренгое эвакуировали из горящего здания 20 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как рассказала Волк, экипаж ДПС во время патрулирования заметил столб дыма и сразу направился к нему.
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"Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия, где обнаружили, что горит двухэтажный деревянный дом. Сообщив об этом в экстренные службы и дежурную часть, они бросились спасать людей, рискуя жизнью", - рассказала она.
Всего они успели эвакуировать более 20 человек, а прибывшие в скором времени пожарные потушили возгорание, охватившее более 120 квадратных метров.
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