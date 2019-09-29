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РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили ударный БПЛА украинских силовиков в Донбассе

14:05 29.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Василий Коваль / Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения
Украинский беспилотный летательный аппарат многоцелевого назначения
CC BY-SA 4.0 / Василий Коваль /
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило ударный беспилотник украинских силовиков в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
"Благодаря профессиональным действиям наших защитников, за прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", дооборудованный по методике ИГ* приспособлением для сброса самодельных взрывных устройств", - сказал Никитин.
По его словам, силовики пытались применить ударный беспилотник по жилым кварталам республики.
"На одном из видеофрагментов (с беспилотника - ред.) запечатлён момент сброса взрывных устройств на территорию гражданской инфраструктуры", - добавил Никотин.
Он отметил, что видеоматериалы переданы в прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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