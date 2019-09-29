После премьеры критики назвали "Ирландца" "подарком для любителей кино"

В картине, продолжительностью более трех с половиной часов, с бюджетом 160 миллионов долларов, снялись Роберт де Ниро (мафиози Фрэнк Ширан), Аль Пачино (профсоюзный лидер Джимми Хоффа) и Джо Пеши (босс в преступной семье Буфалино).

Скорсезе использовал цифровые технологии омоложения персонажей для кадров воспоминаний, которые вызвали противоречивые отзывы первых зрителей: "Де Ниро выглядит в этих сценах так, как будто злоупотреблял ботоксом". Некоторым журналистам не понравилось, что в фильме почти нет женщин.