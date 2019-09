После премьеры критики назвали "Ирландца" "подарком для любителей кино"

В остальном отзывы по большей части позитивные: "Скорсезе блестяще удалось изобразить предательство и сожаление" ( Time ), "Ирландец" — лучший гангстерский фильм Скорсезе после "Славных парней", чистейшая иллюстрация того, что отличает его манеру последние 50 лет" ( IndieWire ), "это наименее сентиментальная картина Скорсезе и из-за этого наиболее драматичная, подарок для любителей кино" (The New York Times). The Verge похвалил игру главных героев, и подчеркнул, что Скорсезе показывает гангстеров не такими "гламурными", как в предыдущих работах, а Vanity Fair отметил свойственный Скорсезе юмор.