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РИА Новости
Культура

После премьеры критики назвали "Ирландца" "подарком для любителей кино"

14:44 29.09.2019
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© Niko Tavernise/NetflixФильм "Ирландец"(2019)
Фильм Ирландец(2019)
© Niko Tavernise/Netflix
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Премьерный показ фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе на кинофестивале в Нью-Йорке получил положительные отзывы критиков, сообщает Independent.
В картине, продолжительностью более трех с половиной часов, с бюджетом 160 миллионов долларов, снялись Роберт де Ниро (мафиози Фрэнк Ширан), Аль Пачино (профсоюзный лидер Джимми Хоффа) и Джо Пеши (босс в преступной семье Буфалино).
Скорсезе использовал цифровые технологии омоложения персонажей для кадров воспоминаний, которые вызвали противоречивые отзывы первых зрителей: "Де Ниро выглядит в этих сценах так, как будто злоупотреблял ботоксом". Некоторым журналистам не понравилось, что в фильме почти нет женщин.
В остальном отзывы по большей части позитивные: "Скорсезе блестяще удалось изобразить предательство и сожаление" (Time), "Ирландец" — лучший гангстерский фильм Скорсезе после "Славных парней", чистейшая иллюстрация того, что отличает его манеру последние 50 лет" (IndieWire), "это наименее сентиментальная картина Скорсезе и из-за этого наиболее драматичная, подарок для любителей кино" (The New York Times). The Verge похвалил игру главных героев, и подчеркнул, что Скорсезе показывает гангстеров не такими "гламурными", как в предыдущих работах, а Vanity Fair отметил свойственный Скорсезе юмор.
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