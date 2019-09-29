Белух в "китовой тюрьме" отучают от контакта с человеком, сообщили ученые

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух отучают от контакта с человеком, меняя схему питания животных, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля, третью — из трех косаток — 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае. Ученые сообщали, что подготовка животных, транспортировка выполняются с максимальным учетом рекомендаций научного консилиума. По предварительным данным, в бухте Средняя остается 61 белуха.

"Одно из основных мероприятий по реадаптации заключалось в отучении животных от человека. Режим кормления был изменен на случайный, а не по графику, и рыбу давали через специальную трубу, чтобы белуха искала ее внизу, как в естественных условиях, а не поднимала голову вверх, ища человека с кормом", — сообщает институт в своем аккаунте в Instagram.

Отмечается, что эти и еще ряд рекомендаций ранее подготовил научный консилиум и направил отловщикам животных.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.