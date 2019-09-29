В Москве откроют первую воскресную школу для глухих и слышащих детей

Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов в МГТУ имени Баумана

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости, Артем Буденный. Глава синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон в воскресенье откроет единственную в Москве инклюзивную воскресную школу для слышащих и глухих детей, а также возглавит божественную литургию с сурдопереводом в столичном храме Тихвинской иконы Божией матери, сообщает пресс-служба отдела.

По словам Антонины Савельевой, ответственной за учебно-воспитательную деятельность воскресной школы при храме Тихвинской иконы Божией матери в Симоновом монастыре, слышащие, глухие и слабослышащие будут учиться в одном здании, но по теоретическим дисциплинам слышащие будут заниматься отдельно.

"Например, Закон Божий требует определенного объяснения для глухого человека. То, что слышащему можно сказать в двух словах, глухому нужно объяснять глубже и дольше. Но тогда слышащему будет уже неинтересно, а глухой будет смущаться, осознавая, что другие уже все поняли. Поэтому иногда полезнее учиться отдельно", - сказала РИА Новости Савельева.

Вместе с тем, она отметила, что есть дисциплины, когда заниматься вместе полезно для всех: творческие занятия, подготовка и участие в праздниках, театр, экскурсии. "Ничего так не сближает детей, как совместная деятельность. Польза в том и для глухих, и для слышащих. Для глухих это возможность быть более коммуникабельными, лучше адаптироваться в обществе. Для слышащих это воспитание милосердия, сострадания, взаимопомощи – того, что сейчас не хватает ни детям, ни взрослым. Еще очень важно, что дети общаются, находят единомышленников, единых по духу", - подытожила Савельева.

"Интеграция людей с нарушением слуха в среду слышащих прихожан – одна из приоритетных задач для храма. В Русской православной церкви не может быть отдельных храмов для слепых или для глухих, и наш храм открыт абсолютно для всех. Нам важно научить прихожан взаимодействовать друг с другом", - приводит слова настоятеля храма Тихвинской иконы Божией матери священника Евгения Морозова пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

После богослужения пройдет концерт, на котором соберутся представители православных общин людей с нарушениями по слуху из Москвы, Перми, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Кирова, Белгородской и Московской областей.

Тихвинский храм выбран для открытия школы неслучайно: в 1991 году там была зарегистрирована первая в Москве община глухих и слабослышащих. Именно тогда в России стали совершать регулярные богослужения с сурдопереводом. Как отмечают в синодальном отделе, благодаря усилиям священников Петра Коломейцева, Андрея Горячева и протодиакона Павла Трошинкина создавались жесты, обозначающие религиозные термины.

В 2014 году при синодальном отделе создали координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими. Совместно с Всероссийским обществом глухих координационный центр проводит в регионах образовательные курсы по основам русского жестового языка для священнослужителей, социальных работников и добровольцев.