В ДНР заявили о 16 нарушениях перемирия в Донбассе украинскими силовиками

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 19 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 16 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.