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РИА Новости

Задержаны подозреваемые в совершении взрыва на Западном берегу Иордана

00:19 29.09.2019 (обновлено: 00:32 29.09.2019)
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© REUTERS / Ammar Awad/File PhotoИзраильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
© REUTERS / Ammar Awad/File Photo
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Израильские военные задержали подозреваемых в совершении взрыва, прогремевшего в августе в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан и унесшего жизнь израильтянки, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
"Группа террористов была задержана в рамках крупномасштабной операции, проведенной военнослужащими армии обороны Израиля в районе Рамаллаха", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан 23 августа. Его жертвой стала израильтянка Рина Шнерб, ее отец и брат получили ранения. В конце августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан будет назван в честь убитой девушки.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
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