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РИА Новости
Культура

Музыкальные альбомы осени. Гиганты возвращаются

08:00 29.09.2019
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© Страница MIKA на YoutubeСкриншот видео MIKA - Ice Cream
Скриншот видео MIKA - Ice Cream
© Страница MIKA на Youtube
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Ник Кейв, The Who, Селин Дион, Ринго Старр — и это еще не весь список суперзвезд, которые выпускают пластинки нынешней осенью. О неожиданных, глубоких и интересных новинках, которые нельзя пропустить, — в материале РИА Новости.

Nick Cave & The Bad Seeds — "Ghosteen"

Ник Кейв, вечный экспериментатор и мрачный кудесник, готовит нам очередную пластинку своей главной группы. Игры в сайд-проект Grinderman, похоже, завершены окончательно — Кейв заканчивает трилогию, начатую альбомами "Push The Sky Away" и "Skeleton Tree".
В новый альбом войдут 11 композиций, одна из которых будет выполнена в жанре мелодекламации. Материала накопилось много, альбом заявлен как двойной — несмотря на небольшое количество треков, основная их часть весьма продолжительна. Ну и самое главное — Кейв настоял на том, чтобы все треки были написаны не раньше 2017 года.
Релиз 5 октября.
© Nick Cave & The Bad SeedsОбложка альбома Nick Cave & The Bad Seeds — "Ghosteen"
Обложка альбома Nick Cave & The Bad Seeds - Ghosteen
© Nick Cave & The Bad Seeds
Обложка альбома Nick Cave & The Bad Seeds — "Ghosteen"

Ringo Starr — "What’s My Name"

Барабанщику The Beatles в следующем году исполнится 80 лет, а он по-прежнему творчески активен и не снижает оборотов. На новой пластинке играет весь состав его All-Starr Band, включая родственника Джо Уолша из The Eagles, Стива Люкатера из Toto и невероятного клавишника Эдгара Уинтера. Жемчужина альбома — "Grow Old With Me" Джона Леннона, в которой на бас-гитаре сыграл Пол Маккартни. Так что в очередной раз пластинку можно считать своеобразным реюнионом The Beatles, как было на альбоме "Ringo" 1973 года, где виртуально собралась вся четверка, в тот момент переживавшая сложные внутренние кризисы, или "Vertical Man" 1998 года, где играли и Маккартни, и Харрисон.
Сегодня, когда битлов осталось только двое, говорить о воссоединении, конечно же, нельзя — хотя, как шутил сам Ринго: "Даже когда в живых останется только один из нас, то все будут говорить, что он вот-вот воссоединится сам с собой".
Из недостатков пластинки пока замечен один — ужасающее оформление, хотя в последние годы у Ринго все обложки сольных пластинок не блещут оригинальностью.
Релиз 25 октября.

The Who — "WHO"

Первая полноценная студийная работа легендарных The Who с 2004 года. И пусть нет в живых басиста Джона Энтвисла, зато на месте Зак Старки (да-да, сын Ринго Старра и ученик первого барабанщика группы Кита Муна), да и Роджер Долтри и Пит Таунсенд не растеряли музыкального драйва.
Абсолютно новые песни: острые, яркие. Правда, тур в поддержку пластинки оказался омрачен приступом аллергии у Долтри, его отправили в больницу на несколько дней — и пару концертов пришлось отменить. Впрочем, стариканы не сдаются: как заявляет 74-летний Таунсенд, "я никогда не играл так мощно, как сейчас". Вот и проверим — до выхода альбома остается совсем немного времени.
Релиз 22 ноября.

Celine Dion — "Courage"

Самая таинственная из новинок. Гранд-дива поп-музыки даже не анонсировала названия всех песен с альбома, но представила уже четыре песни из 20, что прозвучат на пластинке. Можно констатировать одно: вокальную форму Селин не растеряла, более того, она предстает перед нами в совершенно разных форматах — от откровенно драйвового до лирического.
Правда, недоброжелатели уже сетуют на некоторую перепродюсированность новых записей — вокал довольно сильно отретуширован электронными обработками, но, может быть, это касается только первых песен с грядущей пластинки. Напоминаю: у нас впереди еще 16 таинственных треков, есть где развернуться. Так что подождем с досрочными выводами.
Релиз 15 ноября.

Dan McCafferty — "Last Testament"

Многолетний неизменный вокалист Nazareth покинул группу еще в 2013 году из-за проблем со связками. Петь полноценные двухчасовые концерты для него стало не то что сложно, а в принципе невозможно. Впрочем, на студийной работе это не сказалось — в студии можно сколько угодно отдыхать между дублями и никуда не спешить.
Вот так Дэн и записал свой сольный альбом. В меру лиричный рок, естественно, не лишенный привкуса ностальгии, должен понравиться всем, кто соскучился по старым добрым Nazareth. А еще на пластинке играет басист Пит Эгню, последний из оставшихся в группе музыкантов первоначального состава.
Релиз 18 октября.

Leonard Cohen — "Thanks For Dance"

Перед нами вовсе не посмертный сборник, а полноценный новый альбом. За несколько месяцев до кончины Леонард Коэн успел сочинить и записать девять новых вещей, и теперь они — во многом благодаря стараниям сына покойного музыканта — готовы к тому, чтобы появиться на свет. Один из лучших поэтов в истории мировой музыки в очередной раз обхитрил всех, включая саму смерть. Ничто не властно над Коэном, никакие законы природы — и это неизменно радует, потому как его глубокой мудрости и виртуозного стиха нам сегодня очень не хватает. Тем сильнее будет повод для радости с выходом этой пластинки.
Релиз 22 ноября.

MIKA — "My Name Is Michael Holbrook"

До недавнего времени Мика был главной надеждой современной умной поп-музыки: отличный пианист, великолепный шоумен и феерический мелодист — но таких мощных прорывов, как на двух первых альбомах, у Мики не случалось давно. Новая пластинка — попытка вернуться к музыкальным истокам и сделать по-настоящему драйвовый альбом.
Выход пластинки дополняется европейским туром, для которого Мика готовит, по его словам, "совершенно новое шоу", так что, вполне возможно, у музыканта случится мощный камбэк. Ждем.
Релиз 4 октября.

Therr Maitz — "Capture"

© Therr Maitz Обложка альбома Therr Maitz — "Capture"
Обложка альбома Therr Maitz – Capture
© Therr Maitz
Обложка альбома Therr Maitz — "Capture"
Одна из самых богатых на выдумки отечественных групп предлагает нам взрывной фанк-коктейль, жонглируя смежными жанрами с легкостью заправского фокусника. Тут и рок-музыка, и электроника, и даже хаус — фантазии Антону Беляеву всегда было не занимать. Нет никаких сомнений, что пара песен точно взорвет стриминговые чарты, да и до радио доберется. Так что из записей российских групп эта — уж точно самая ожидаемая.
Релиз 25 октября.
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