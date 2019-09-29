Каждый год последняя полная неделя сентября отмечается как Международная неделя глухих (International Week of the Deaf). Она завершается Международным днем глухих (International Day of the Deaf), отмечаемым в воскресенье. В 2019 году этот день приходится на 29 сентября.

Международный день глухих был установлен в 1958 году в память создания в сентябре 1951 года Всемирной федерации глухих (World Federation of the Deaf), которая является одной из старейших международных организаций людей с ограниченными возможностями. В настоящее время Всемирная федерация глухих объединяет 125 национальные организации всех пяти континентов.

Всемирная федерация глухих – одна из ведущих организаций мира , занимающаяся решением проблемы уравнивания в правах глухих и слышащих людей.

По данным ВОЗ, более 5% населения мира – 466 миллионов человек (432 миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей) – страдают от инвалидизирующей потери слуха (потеря слуха в слышащем лучше ухе, превышающая 40 дБ у взрослых людей и 30 дБ у детей). Большинство таких людей живет в странах с низким и средним уровнем дохода.

1,1 миллиарда молодых людей в возрасте 12-35 лет подвергаются риску потери слуха из-за воздействия шума в местах отдыха и развлечений.

Примерно каждый третий человек в возрасте старше 65 лет страдает от инвалидизирующей потери слуха. Самая высокая распространенность этого состояния в данной возрастной группе отмечается в Южной Азии, Тихоокеанском регионе Азии и в Африке к югу от Сахары.

Потеря слуха может быть легкой, умеренной, тяжелой или глубокой. Она может развиваться в одном или обоих ушах и приводить к трудностям в слуховом восприятии разговорной речи или громких звуков.

Понятие "тугоухости" применяется по отношению к людям с потерей слуха, варьирующейся в пределах от легкой до тяжелой. Обычно они общаются с помощью разговорной речи и для улучшения слышимости могут пользоваться слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантатами (протез, позволяющий компенсировать потерю слуха) и другими вспомогательными средствами, а также субтитрами.

"Глухие" люди, в основном, страдают от глубокой потери слуха, при которой они слышат очень мало или не слышат вообще. Часто для общения такие люди используют язык жестов.

Потеря слуха может развиваться по генетическим причинам , в качестве осложнений во время родов, а также в результате некоторых инфекционных болезней, хронических ушных инфекций, употребления некоторых лекарственных средств, воздействия чрезмерного шума и старения.

Среди известных личностей, потерявших слух в различном возрасте , поэт эпохи Возрождения Пьер де Ронсар, композитор Людвиг ван Бетховен, писатели Виктор Гюго, Жан Жак Руссо и Карел Чапек, итальянский художник Антонио Станьоли, французский скульптор Клод-Андре Десен и др.

Люди, не имеющие слуха, не считают себя немыми – у глухих есть язык жестов, такой же полноценный и богатый, как язык вербального общения. Первая школа для глухих людей – Парижский институт глухонемых был основан в 1760 году во Франции аббатом де Л'Эпе.

В России первая школа для глухих детей была открыта в 1806 году в Павловске. В 1900 году в Москве был открыт первый в Европе детский сад для неслышащих. В начале ХХ века учреждения для детей с проблемами слуха, зрения или развития были лишь единичными. В начале 1930-х годов в России начала складываться система специального образования. В середине 1990-х годов в России было 84 школы для глухих. За последние годы количество специальных учреждений увеличилось, выросла квалификация педагогов.

В 2012 году в России был законодательно утвержден статус языка жестов. Президент РФ 30 декабря 2012 года одобрил изменения в законе о социальной защите инвалидов, который уточнил статус русского жестового языка и определил его как язык общения при наличии нарушений слуха и (или) речи. Согласно документу, при получении образования инвалидам по слуху должны бесплатно предоставляться специальные учебники, учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.

В настоящее время дошкольные и средние образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха работают во многих регионах РФ; в ряде регионов есть средние специальные и высшие учебные заведения, где дети с нарушением слуха могут продолжить образование

В Москве к таким вузам относятся Московский государственный медико-стоматологический университет, Российский государственный социальный университет, Московский педагогический государственный университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

В Международный день глухих ВФГ рекомендует и призывает все ассоциации глухих к проведению кампаний по привлечению внимания политиков, властей, СМИ и общественности к проблемам людей с нарушением слуха.