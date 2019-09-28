Лидер турецкой оппозиции призвал к прямому диалогу Анкары и Дамаска

АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Установление прямого канала связи между Анкарой и Дамаском является самым простым путем к мирному урегулированию в Сирии, заявил глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.

"Канал связи между Анкарой и Дамаском - это самый простой путь к миру", - сказал Кылычдароглу, выступая на организованной его партией международной конференции по Сирии в Стамбуле. Его цитирует газета Hurriyet

Он отметил важность восстановления мира и стабильности в Сирии для поддержания спокойствия в Турции. Подчеркнув, что Сирия и Турция имеют общую историю и прочные культурные связи, Кылычдароглу выразил надежду на восстановление дружбы и добрососедских отношений между двумя странами.

По его словам, Турция вправе бороться с террористическими организациями на сирийской территории, чтобы обеспечить свою безопасность. "Борьба Турции с терроризмом за пределами своих границ является правом, гарантированным международными соглашениями и обязательствами", - сказал Кылычдароглу.

Он отметил, что Анкара должна продолжать свои контртеррористические усилия с "уважением территориальной целостности Сирии и установлением прямых отношений с Дамаском". "Мы никогда не должны забывать, что только сирийский народ может решить будущее Сирии", - добавил он.

Он также выступил с предложением создать организацию мира и сотрудничества на Ближнем Востоке с участием Турции, Ирана, Ирака и Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.