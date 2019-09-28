В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были украинцы

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В северной Атлантике бушует мощный ураган "Лоренцо".

"Двадцать шестого сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", - приводит слова Кирилича издание "Украинская правда".

По его словам, поисковую операцию проводит спасательный центр MRCC Fort De France.

Консульский департамент поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.