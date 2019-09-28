Марк Захаров олицетворял собой успех русского театра, заявил Медведев

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в связи со смертью режиссёра и народного артиста СССР Марка Захарова рассказал, что тот олицетворял собой успех русского театра, его искусство было мудрым, всегда искренним и пронзительным.

Он отметил, что спектакли режиссера, а также его мудрость и ирония "навсегда с нами". Он добавил, что Захаров был безграничен и безразмерен, и выразил уверенность, что таким же останется и театр "Ленком".