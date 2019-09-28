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РИА Новости
Культура

Марк Захаров олицетворял собой успех русского театра, заявил Медведев

17:02 28.09.2019 (обновлено: 17:20 28.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в связи со смертью режиссёра и народного артиста СССР Марка Захарова рассказал, что тот олицетворял собой успех русского театра, его искусство было мудрым, всегда искренним и пронзительным.
Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что художественный руководитель театра "Ленком", российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Вчера, 15:40Культура
Работы Захарова прививали зрителям наилучшие качества, заявил Мединский
"Не стало Марка Анатольевича Захарова. Соседство смеха и слез – обязательное условие для успешного русского театра, говорил он. И олицетворял этот успех своим искусством – мудрым, всегда искренним и пронзительным. Марк Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды, не верить красивым словам, совершать чудеса", - написал Медведев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что спектакли режиссера, а также его мудрость и ирония "навсегда с нами". Он добавил, что Захаров был безграничен и безразмерен, и выразил уверенность, что таким же останется и театр "Ленком".
"Светлая память легендарному режиссеру", - заключил премьер-министр.
"Парень из нашего города": умер Марк Захаров
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

Руководитель театра Ленком Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в Ленкоме
2 из 7

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Владимир Федоренrh

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Художественный руководитель Московского драматического театра, режиссер и актер Армен Джигарханян, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров и режиссер Владимир Наумов
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Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

Режиссер театра Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

Художественный руководитель Московского государственного театра Ленком Марк Захаров
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

Во время празднования 85-летия Марка Захарова в театре Ленком в Москве
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 7

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
4 из 7

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
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КультураУмер Марк ЗахаровДмитрий МедведевМарк ЗахаровРоссия
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