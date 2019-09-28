Армен Саркисян назвал полярника Чилингарова гордостью Армении и России

ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в поздравительном послании известному российскому полярнику Артуру Чилингарову с 80-летием назвал его гордостью армянского и российского народов, сообщили в субботу в президентской пресс-службе.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде, мать у него была русская, отец - армянин.

"Вся Ваша жизнь и деятельность - образцовый путь человека, ученого, полярника, государственного деятеля. Такие подвижники, как Вы - гордость двух близких народов России и Армении, достойный пример для подражания для людей всех возрастов и, прежде всего, молодежи", - говорится в послании, текст которого поступил в распоряжение РИА Новости.

По словам президента, Чилингаров со своим славным именем и добрыми делами является ярким примером весомого вклада армян в укрепление и процветание российского государства. "Вы - деятельный член епархиального совета Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви, активный организатор и участник всех полезных начинаний российского армянства", - заявил Саркисян.

Он напомнил, что наряду с высокими титулами и наградами СССР и России, оценкой трудов известного полярника является его избрание иностранным членом Национальной академии наук Армении, награждение армянскими госнаградами - орденом Святого Месропа Маштоца и медалью Анании Ширакаци, а также орденом Армянской церкви Святого Саака и Святого Месропа.