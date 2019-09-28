В Гонконге более 300 тысяч человек вышли на митинг

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. До 300 тысяч жителей Гонконга приняли участие в митинге, посвященном "революции зонтиков" 2014 года, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на организаторов.

"Революция зонтиков" началась в этот же день ровно пять лет назад. Тогда протестующие требовали предоставления подлинного всеобщего избирательного права. Свое название "революция зонтиков" получила из-за того, что демонстранты использовали зонты, чтобы защищать себя от слезоточивого газа, применяемого полицией.

По подсчетам Гражданского фронта по правам человека, который организовал митинг, в нем приняли участие от 200 тысяч до 300 тысяч человек.

Организатор Джимми Шам заявил, что полиция потребовала немедленно завершить демонстрацию, и поэтому она закончилась на 45 минут раньше запланированного.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.