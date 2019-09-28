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РИА Новости
Культура

В Госдуме отметили, что Захаров демонстрировал всю силу обаяния театра

16:33 28.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Валерий Мельников
Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Известный режиссёр Марк Захаров не проповедовал значимость театрального искусства, но демонстрировал всю силу его обаяния, а будь он помоложе, Рунет мог быть основательно захвачен театральной стихией, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Руководитель театра Ленком, режиссер, народный артист СССР Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Вчера, 15:32РИА Новости
Умер Марк Захаров
"Эффектный, красивый, даже щегольской театр Захарова магнетизировал. Завораживал. А под блистательной оболочкой пульсировали нервные окончания века, тоже воплощенные в бесконечно любимых, поистине культовых для страны именах и лицах", - написала парламентарий на своей странице на Facebook.
Ямпольская отметила, что для ее поколения "не существовало лучшего подтверждения шекспировской формулы "весь мир — театр", чем творчество Марка Анатольевича Захарова".
"Парень из нашего города": умер Марк Захаров
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанк

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

Руководитель театра Ленком Марк Анатольевич Захаров и советская, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Михайловна Чурикова на репетиции в Ленкоме
2 из 7

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Владимир Федоренrh

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Художественный руководитель Московского драматического театра, режиссер и актер Армен Джигарханян, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров и режиссер Владимир Наумов
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Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

Режиссер театра Ленинского комсомола Марк Захаров, драматург Михаил Шатров и артист Олег Янковский
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

Художественный руководитель Московского государственного театра Ленком Марк Захаров
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

Во время празднования 85-летия Марка Захарова в театре Ленком в Москве
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 7

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров умер на 86-м году жизни. По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти стало воспаление легких.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 7

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Пост главного режиссера Театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком") он занял в 1973-м.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
3 из 7

Среди самых успешных работ режиссера — спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

© РИА Новости / Владимир Федоренrh
4 из 7

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 7

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким картинам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф". Так, например, для фильма "Белое солнце пустыни" он написал тексты писем красноармейца Сухова.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
6 из 7

В 1991 году Марк Захаров был удостоен звания "Народный артист СССР". Кроме того, он является лауреатом Государственной премии СССР (1987) и трижды лауреатом Государственной премии России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Работу в театре Захаров сочетал с педагогической деятельностью. С 1983-го режиссер преподавал в ГИТИСе, где долгие годы был профессором кафедры режиссуры.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Будь Марк Анатольевич в 21 веке помоложе, уверена, пространство Рунета оказалось бы основательно захвачено театральной, карнавальной, балаганной стихией. Захаров не проповедовал значимость театрального искусства, но демонстрировал всю силу его обаяния. Сногсшибательного, обезоруживающего обаяния, увы, подрастерянного ныне нашей драматической сценой", - подчеркнула Ямпольская.
Депутат также напомнила, что в биографии Захарова "случались и экспрессивные жесты вроде сожжения партбилета на глазах у изумленной публики", однако "хороший вкус и здравый смысл были его постоянными спутниками".
"Крайне важно, чтобы мы продолжали понимать всё понятое и глубоко прочувствованное Марком Захаровым. Легенда о театре умирает, чтобы возродиться вновь — в иных именах и людях. От всей души желаю этого "Ленкому". Скорбим вместе с вами, друзья", - добавила Ямпольская.
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Вчера, 13:54Культура
Биография Марка Захарова
040031
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КультураУмер Марк ЗахаровЕлена ЯмпольскаяМарк ЗахаровРоссия
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