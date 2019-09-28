В Госдуме отметили, что Захаров демонстрировал всю силу обаяния театра

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Известный режиссёр Марк Захаров не проповедовал значимость театрального искусства, но демонстрировал всю силу его обаяния, а будь он помоложе, Рунет мог быть основательно захвачен театральной стихией, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Руководитель театра Ленком, режиссер, народный артист СССР Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Эффектный, красивый, даже щегольской театр Захарова магнетизировал. Завораживал. А под блистательной оболочкой пульсировали нервные окончания века, тоже воплощенные в бесконечно любимых, поистине культовых для страны именах и лицах", - написала парламентарий на своей странице на Facebook.

Ямпольская отметила, что для ее поколения "не существовало лучшего подтверждения шекспировской формулы "весь мир — театр", чем творчество Марка Анатольевича Захарова".

"Будь Марк Анатольевич в 21 веке помоложе, уверена, пространство Рунета оказалось бы основательно захвачено театральной, карнавальной, балаганной стихией. Захаров не проповедовал значимость театрального искусства, но демонстрировал всю силу его обаяния. Сногсшибательного, обезоруживающего обаяния, увы, подрастерянного ныне нашей драматической сценой", - подчеркнула Ямпольская.

Депутат также напомнила, что в биографии Захарова "случались и экспрессивные жесты вроде сожжения партбилета на глазах у изумленной публики", однако "хороший вкус и здравый смысл были его постоянными спутниками".