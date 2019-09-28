Работы Марка Захарова в театре и кино стали классикой, заявила Голодец

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Целая эпоха отечественном драматическом искусстве связана с именем худрука театра "Ленком", режиссера Марка Захарова, он помог раскрыться целому поколению талантливых актеров, сказала журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что руководитель театра, российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

"Ушёл выдающийся театральный и кинорежиссёр, с которым связана эпоха в отечественном драматическом искусстве. Его работы в театре и кино стали классикой. Фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев" и многие другие открыли новую страницу в истории нашего кинематографа", — сказала Голодец.