Умер Марк Захаров

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Выдающийся российский режиссер и руководитель "Ленкома" Марк Захаров ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет; он запомнился коллегам как человек, который создал уникальную труппу и всегда понимал театр как важнейшую трибуну жизни.

Директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости в субботу, что руководитель театра, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в результате повторного воспаления легких. О дате прощания будет известно позднее. По предварительным данным, похоронить выдающегося деятеля культуры могут на Новодевичьем или Троекуровском кладбище.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера и в скором времени направит телеграмму в адрес его родных и близких.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что Марк Захаров олицетворял собой успех русского театра.

"Марк Захаров учил безошибочно отличать фальшь от правды, не верить красивым словам, совершать чудеса... Его фильмы и спектакли, его мудрость и ирония, обаяние его таланта – навсегда с нами", - написал Медведев на своей странице в "ВКонтакте".

Марк Захаров руководил театром "Ленком" с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви".

Разговаривал театральным языком

Свои соболезнования в связи с уходом режиссера выразили известные актеры, режиссеры и другие деятели культуры. По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, Захаров был потрясающим человеком, создавшим свой собственный мир театра.

"Он в своем творчестве никогда не подделывал театр под жизнь, он всегда разговаривал театральным языком. Он как никто чувствовал время и проблемы современности, но его высказывания всегда чуть отстраненные, ироничные, но всегда очень добрые. Его спектакли могли быть драмой, трагедией, но в них всегда было человеческое тепло и надежда", - сказал Урин РИА Новости.

По его словам, ему не так часто приходилось общаться, разговаривать с Марком Анатольевичем, но каждый раз, когда это случалось, он получал колоссальное удовольствие от общения с ним.

Председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин назвал Марка Захарова великим человеком и великим мастером, чей театр отличался авторским стилем.

"С уходом такого человека смириться просто невозможно. Уходит фантастическое поколение актеров, режиссеров, и молодежь должна впитывать всеми своими фибрами все, что они оставили для них, свое великое наследство. Хочется выразить глубочайшее свое соболезнование и хочется быть рядом с его дочкой Сашей, с театром, с артистами, которые столько времени работали с ним рядом. Вечная ему память", - сказал Калягин.

Благодарны за все

С большой скорбью отозвались об уходе мастера артисты "Ленкома". По словам народной артистки РФ Елены Шаниной, Захаров был талантливым человеком, и каждый актер мечтал о том, чтобы худрук был рядом с театром как можно дольше.

"Он создал уникальный театр, и этот театр сегодня закончился. Огромные соболезнования Александре Марковне (дочь Марка Захарова). Сейчас мы все пойдем в театр, чтобы побыть друг с другом", - Шанина РИА Новости.

Актер Иван Агапов напомнил, что Захаров воспитал десяток артистов, даровал им дорогу в жизнь и сделал очень много для отечественной культуры. "Сложно подобрать какие-то слова, ощущение шока и неопределенности, что будет дальше. Конечно, огромная ему благодарность за то, что он сделал для всех нас", - сказал артист РИА Новости.

О глубочайшей благодарности к ушедшему мастеру сказал и худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас. Он признался, что все время хотел навестить его, прийти в "Ленком" на его спектакли, но не успел.

"Марк Захаров всегда интересовал меня и как человек, и как художник, и мне казалось, что он тоже наблюдает за тем, что делаю я в театре. Он как-то всегда благосклонно ко мне относился и поддерживал меня. Не успел, но сейчас хочу сказать о великой моей благодарности ему за все", - сказал Туминас.

По мнению худрука РАМТа Алексея Бородина, Захаров был камертоном того, как надо жить в искусстве, поскольку он никогда не изменял себе - ни в жизни, ни в творчестве.

"Я видел его самый первый спектакль еще в студенческом театре МГУ "Хочу быть честным" по Войновичу. Это сильнейшее было впечатление, потрясающий спектакль. Это был какой-то абсолютно новый, открытый, остроумный разговор со зрителем. Потом был театр "Сатиры", где он ставил замечательные спектакли, а потом "Ленком". Я помню один из первых его спектаклей "Оптимистическая трагедия". Эта была гениальная постановка, впрочем, как и все последующие. Эпоха Марка Захарова – это ярчайшая страница искусства", - добавил он.

Человек яростный и страстный

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой запомнил Марка Захарова как яростного и страстного человека, который понимал театр как важнейшую трибуну жизни.

"Он был выдающимся режиссером, человеком, который пришел в театр на крыльях оттепели и до конца дней хранил то высочайшее чувство театра как места, где улучшаются нравы и формируются смыслы. Театр был для него больше, чем игра, это было место, как писал Герцен, последней инстанцией для выяснения жизненных вопросов", - сказал Швыдкой РИА Новости.

По словам советника президента по культуре Владимира Толстого, Захаров был олицетворением целой эпохи отечественного театра и кино, мудрым и талантливым человеком, которого будет не хватать. "Его спектакли собирали аншлаги даже на своих сотых и шестисотых исполнениях, да и просто человек был мудрый, тонкий и талантливый… Выражаю искренние соболезнования всем близким и родным Марка Анатольевича", - сообщил РИА Новости Толстой.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре (КПРФ), кинорежиссёр Владимир Бортко назвал кончину Марка Захарова невосполнимой потерей, отметив, что такие профессионалы, как он, есть не в каждой стране и не в каждое время.

Свои соболезнования в связи с кончиной Захарова выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал режиссера одним из величайших современников, навеки вписавших свое имя в историю отечественного театра и кино. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов подчеркнул, что память худрука "Ленкома" обязательно должна быть увековечена.

Память останется в сердцах

Соболезнования в адрес родных, близких и коллег режиссера Марка Захарова направили и российские политические деятели. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил талант и значимость его работы для отечественного театра и кино и подчеркнул, что худрук "Ленкома" обладал "огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты".

Спикер палаты добавил, что выдающиеся постановки Захарова на сцене "Ленкома", среди которых "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", отличались "самобытным стилем и неожиданными режиссерскими решениями", а картины "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви" стали классикой кинематографа.

"Светлая память о Марке Анатольевиче Захарове навсегда останется в наших сердцах", - сказал Володин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала уход Захарова личной потерей.

"Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств", - говорится в телеграмме, направленной спикером Совфеда в адрес "Ленкома".

По словам Матвиенко, он был ярким созидателем и творцом, чья работа является примером подлинного служения своему делу и высочайшей самоотдачи в работе.