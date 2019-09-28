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РИА Новости
Культура

Володин о Марке Захарове: он обладал уникальным даром открывать таланты

14:39 28.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким режиссёра Марка Захарова, который скончался в субботу на 86-м году жизни, отметив его талант и значимость его работы для отечественного театра и кино.
"Приношу глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Марка Анатольевича Захарова. Легендарный художественный руководитель театра "Ленком", замечательный педагог, человек неиссякаемой творческой энергии, Марк Анатольевич стал значимой частью истории отечественного театра и кино", - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.
Также Володин подчеркнул, что Захаров обладал "огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты", среди его учеников и последователей – всенародно любимые актеры и известные режиссеры.
Спикер палаты добавил, что выдающиеся постановки Захарова на сцене "Ленкома", среди которых "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", отличались "самобытным стилем и неожиданными режиссерскими решениями", а картины "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви" стали классикой кинематографа.
Народный артист СССР, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
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"Светлая память о Марке Анатольевиче Захарове навсегда останется в наших сердцах", - добавил Володин.
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КультураУмер Марк ЗахаровМарк ЗахаровВячеслав Володин
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