В Израиле осколки египетского снаряда повредили здание

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Осколки минометного снаряда, залетевшего на израильскую территорию из Египта, были обнаружены в посёлке Бней Нецарим недалеко от египетской границы, мина повредила здание, сообщила армия Израиля.
"Этим утром в посёлке Бней Нецарим обнаружено место падения снаряда, в результате чего повреждены автомобиль и здание. Жертв нет. Вероятнее всего, речь идёт о снаряде, залетевшем с территории Египта", - говорится в сообщении, опубликованном на странице израильской армии в Twitter.
Сигнал воздушной тревоги не прозвучал.
По сообщениям израильских СМИ, снаряд мог быть случайно выпущен в сторону Израиля во время очередного боестолкновения между египетской армией и террористическими группировками на севере Синайского полуострова.