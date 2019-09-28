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РИА Новости

В Израиле осколки египетского снаряда повредили здание

14:33 28.09.2019
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© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Осколки минометного снаряда, залетевшего на израильскую территорию из Египта, были обнаружены в посёлке Бней Нецарим недалеко от египетской границы, мина повредила здание, сообщила армия Израиля.
"Этим утром в посёлке Бней Нецарим обнаружено место падения снаряда, в результате чего повреждены автомобиль и здание. Жертв нет. Вероятнее всего, речь идёт о снаряде, залетевшем с территории Египта", - говорится в сообщении, опубликованном на странице израильской армии в Twitter.
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Сигнал воздушной тревоги не прозвучал.
По сообщениям израильских СМИ, снаряд мог быть случайно выпущен в сторону Израиля во время очередного боестолкновения между египетской армией и террористическими группировками на севере Синайского полуострова.
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