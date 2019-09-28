В Израиле осколки египетского снаряда повредили здание

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сен - РИА Новости. Осколки минометного снаряда, залетевшего на израильскую территорию из Египта, были обнаружены в посёлке Бней Нецарим недалеко от египетской границы, мина повредила здание, сообщила армия Израиля.

По сообщениям израильских СМИ, снаряд мог быть случайно выпущен в сторону Израиля во время очередного боестолкновения между египетской армией и террористическими группировками на севере Синайского полуострова.