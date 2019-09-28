Народный артист Агапов: Марк Захаров даровал дорогу в жизнь массе людей

"Марк Анатольевич построил театр, он воспитал кучу актеров, учеников, даровал дорогу в жизнь массе людей, он поистине сделал так много для советской и российской культур, и для кино, и для театра. Сложно подобрать какие-то слова, ощущение шока и неопределенности, что будет дальше. Конечно, огромная ему благодарность за то, что он сделал для всех нас", - сказал Агапов РИА Новости.