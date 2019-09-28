СПЧ: нужно запретить демонстрацию нацистской символики в случае пропаганды

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимо внести в законодательство РФ оговорку, что запрет на демонстрирование символики запрещенных организаций и санкции должны налагаться, только если это демонстрирование направлено на пропаганду их идеологии, считает глава информационно-аналитического центра "Сова", член СПЧ Александр Верховский, чьи слова приводятся на сайте совета.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий возможность демонстрации нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к идеологии нацизма. До этого проект был внесен в нижнюю палату парламента председателем комитета по культуре ГД Еленой Ямпольской совместно с группой депутатов.

"С нашей точки зрения, в законодательство следовало бы внести оговорку о том, что запрет на демонстрирование символики запрещенных организаций и соответствующие санкции должны налагаться, только если это демонстрирование направлено на пропаганду соответствующей идеологии", - говорится в документе.

Как указано в докладе центра, смягчение тотального запрета на демонстрирование нацистской символики представляется необходимым.