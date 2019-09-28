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РИА Новости

СПЧ: нужно запретить демонстрацию нацистской символики в случае пропаганды

13:32 28.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества
Заседание Совета по развитию гражданского общества
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходимо внести в законодательство РФ оговорку, что запрет на демонстрирование символики запрещенных организаций и санкции должны налагаться, только если это демонстрирование направлено на пропаганду их идеологии, считает глава информационно-аналитического центра "Сова", член СПЧ Александр Верховский, чьи слова приводятся на сайте совета.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
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Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий возможность демонстрации нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях при условии осуждения нацизма и формирования негативного отношения к идеологии нацизма. До этого проект был внесен в нижнюю палату парламента председателем комитета по культуре ГД Еленой Ямпольской совместно с группой депутатов.
"С нашей точки зрения, в законодательство следовало бы внести оговорку о том, что запрет на демонстрирование символики запрещенных организаций и соответствующие санкции должны налагаться, только если это демонстрирование направлено на пропаганду соответствующей идеологии", - говорится в документе.
Как указано в докладе центра, смягчение тотального запрета на демонстрирование нацистской символики представляется необходимым.
"Однако, с нашей точки зрения, "пакет Ямпольской" не позволит полностью учитывать контекст такого демонстрирования, поскольку предлагает ограничить запрет посредством перечня ситуаций, в которых отсутствует пропаганда нацизма, однако предложенный Ямпольской перечень не является исчерпывающим", - говорится в заявлении.
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СПЧЕлена ЯмпольскаяГосдума РФОбщество
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