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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли Донецк, заявили в ДНР

13:30 28.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повреждены жилой дом и стоматология, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 11.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Старомихайловки. В результате обстрела повреждена крыша стоматологии, дом и хозяйственная постройка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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