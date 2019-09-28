Украинские силовики обстреляли Донецк, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, повреждены жилой дом и стоматология, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 11.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Старомихайловки. В результате обстрела повреждена крыша стоматологии, дом и хозяйственная постройка", - сказал представитель ДНР в СЦКК.