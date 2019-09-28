Марк Захаров понимал театр как важнейшую трибуну жизни, заявил Швыдкой

"Уход Марка Захарова огромная потеря и для тех, кто любил театр "Ленком", и для тех, кто знал его только по телевизионному кино. Он был выдающимся режиссером, человеком, который пришел в театр на крыльях оттепели, и до конца дней хранил то высочайшее чувство театра как места, где улучшаются нравы и формируются смыслы. Театр был для него больше, чем игра, это было место, как писал Герцен, последней инстанцией для выяснения жизненных вопросов", - сказал Швыдкой.