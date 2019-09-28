Марк Захаров понимал театр как важнейшую трибуну жизни, заявил Швыдкой

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Худрук театра "Ленком" Марк Захаров был человеком яростным и страстным, одним из последних, кто понимал театр как важнейшую трибуну жизни, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Руководитель театра "Ленком", выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Ему было 85 лет.
"Уход Марка Захарова огромная потеря и для тех, кто любил театр "Ленком", и для тех, кто знал его только по телевизионному кино. Он был выдающимся режиссером, человеком, который пришел в театр на крыльях оттепели, и до конца дней хранил то высочайшее чувство театра как места, где улучшаются нравы и формируются смыслы. Театр был для него больше, чем игра, это было место, как писал Герцен, последней инстанцией для выяснения жизненных вопросов", - сказал Швыдкой.
Он отметил, что Захаров был человеком яростным, страстным, остроумным. "Самое главное, он был одним из последних, кто понимал театра как важнейшую трибуну жизни, а не как развлечение", - заключил собеседник агентства.