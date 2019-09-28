Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео

На кадры попала потасовка, в которой участвовали около десяти человек.

Инцидент произошел в ночном клубе на 15-й Парковой улице. Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, один из участников драки, предположительно, ранил из травматического пистолета двух оппонентов. Одного из них увезли в больницу, второй от госпитализации отказался.