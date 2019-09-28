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РИА Новости

Драка со стрельбой в московском клубе попала на видео

12:23 28.09.2019 (обновлено: 12:29 28.09.2019)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, которые запечатлели драку со стрельбой у клуба на востоке Москвы.
На кадры попала потасовка, в которой участвовали около десяти человек.
Инцидент произошел в ночном клубе на 15-й Парковой улице. Как сообщили РИА Новости в столичном главке МВД, один из участников драки, предположительно, ранил из травматического пистолета двух оппонентов. Одного из них увезли в больницу, второй от госпитализации отказался.
Злоумышленник скрылся с места на машине. Его ищет полиция.
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