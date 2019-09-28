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РИА Новости

Делегация посольства России в Пекине посетила мемориал китайской революции

09:15 28.09.2019 (обновлено: 12:18 28.09.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянДелегация посольства России в Китае посетила новый мемориальный комплекс китайской революции
Делегация посольства России в Китае посетила новый мемориальный комплекс китайской революции
© РИА Новости / Жанна Манукян
ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Делегация посольства России в Китае стала первой иностранной делегацией, посетившей новый мемориальный комплекс китайской революции на территории правительственной резиденции Шуанцин, где жил и работал Мао Цзэдун перед основанием КНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
Комплекс особняков Шуанцин в горах Сяншань в пригороде Пекина известен тем, что сюда 25 марта 1949 года была перемещена штаб-квартира Центрального комитета Коммунистический партии Китая. Здесь жил и работал Мао Цзэдун, здесь принимались наиболее важные решения на последних этапах китайской революции.
© РИА Новости / Жанна МанукянДелегация посольства России в Китае посетила новый мемориальный комплекс китайской революции
Делегация посольства России в Китае посетила новый мемориальный комплекс китайской революции
© РИА Новости / Жанна Манукян
Делегация посольства России в Китае посетила новый мемориальный комплекс китайской революции
Мемориальный комплекс открылся 12 сентября, на церемонии присутствовал лично председатель КНР Си Цзиньпин, а в субботу, 28 сентября, в музей прибыла делегация посольства РФ в КНР, в том числе лично посол Андрей Денисов.
"Делегация посольства России в Китае – это первая иностранная делегация, которая приехала в новый музей. Мы вдвойне рады тому, что смогли посетить этот музей накануне великого праздника: 70-летия КНР", - сказал журналистам Денисов.
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Он отметил, что наибольшее внимание привлекают те экспонаты, которые хранят на себе отпечаток подлинности. "Это место, отмеченное печатью истории. Поступь истории чувствуется здесь буквально на каждом шагу. Мне, как человеку, долго прожившему в Китае, было интересно посмотреть на документы времен основания КНР, но более всего – приобщиться к духу тех лет, благодаря которому в середине ХХ века произошел коренной перелом в мировой истории, а именно – образование Китайской Народной Республики", - сказал российский посол.
Он добавил, что в музее также были представлены копии документов, рассказывающих о дипломатическом признании Китая Советским Союзом. "Наша страна была первой страной, признавшей Китай, и это глубоко символично", - подчеркнул Денисов.
Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Первого октября 2019 года будет отмечаться 70-летие образования КНР.
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