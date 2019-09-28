Делегация посольства России в Пекине посетила мемориал китайской революции

ПЕКИН, 28 сен - РИА Новости. Делегация посольства России в Китае стала первой иностранной делегацией, посетившей новый мемориальный комплекс китайской революции на территории правительственной резиденции Шуанцин, где жил и работал Мао Цзэдун перед основанием КНР, передаёт корреспондент РИА Новости.

Комплекс особняков Шуанцин в горах Сяншань в пригороде Пекина известен тем, что сюда 25 марта 1949 года была перемещена штаб-квартира Центрального комитета Коммунистический партии Китая. Здесь жил и работал Мао Цзэдун, здесь принимались наиболее важные решения на последних этапах китайской революции.

© РИА Новости / Жанна Манукян Делегация посольства России в Китае посетила новый мемориальный комплекс китайской революции © РИА Новости / Жанна Манукян Делегация посольства России в Китае посетила новый мемориальный комплекс китайской революции

Мемориальный комплекс открылся 12 сентября, на церемонии присутствовал лично председатель КНР Си Цзиньпин, а в субботу, 28 сентября, в музей прибыла делегация посольства РФ в КНР, в том числе лично посол Андрей Денисов.

"Делегация посольства России в Китае – это первая иностранная делегация, которая приехала в новый музей. Мы вдвойне рады тому, что смогли посетить этот музей накануне великого праздника: 70-летия КНР", - сказал журналистам Денисов.

Он отметил, что наибольшее внимание привлекают те экспонаты, которые хранят на себе отпечаток подлинности. "Это место, отмеченное печатью истории. Поступь истории чувствуется здесь буквально на каждом шагу. Мне, как человеку, долго прожившему в Китае, было интересно посмотреть на документы времен основания КНР, но более всего – приобщиться к духу тех лет, благодаря которому в середине ХХ века произошел коренной перелом в мировой истории, а именно – образование Китайской Народной Республики", - сказал российский посол.

Он добавил, что в музее также были представлены копии документов, рассказывающих о дипломатическом признании Китая Советским Союзом. "Наша страна была первой страной, признавшей Китай, и это глубоко символично", - подчеркнул Денисов.