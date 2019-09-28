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РИА Новости

Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb

03:48 28.09.2019
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© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровВид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Участие России в совместных с зарубежными партнерами проектах по созданию спутниковой системы широкополосного доступа к интернету типа OneWeb позволит Москве влиять на глобальную систему связи, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Размещая на своей территории наземные станции глобальных низкоорбитальных систем, по примеру Iridium, Россия не только получит серьезный рычаг воздействия на всю сеть (17,5%), но и сможет гарантировать сопредельным государствам Евразийского экономического союза защиту их интересов от попыток деструктивных действий операторов сети", - сказал источник.
По его словам, отказ от участия в подобных международных проектах не ликвидирует риски, связанные с обеспечением безопасности. "Трансляция спутникового сигнала над территорией России будет осуществляться и без российского участия", - сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что участие России в международных проектах спутниковых систем может значительно ускорить создание подобных систем в России и не позволит отстать от мировых лидеров этого сегмента в технологическом плане.
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"Выделяя средства на создание отечественной системы, Россия одновременно может пойти на временное (пять-семь лет) участие в международном проекте, который будет менее рискованным с финансовой точки зрения, а реализовываться будет быстрее", - сказал он.
По словам собеседника агентства, если российский проект реализуется успешно и будет готов полностью заменить международный, то можно будет оказывать серьезное влияние на данный сегмент рынка телекоммуникационных услуг. Если же отечественный проект не будет готов, у России будет страховка в виде международного.
"Собственные разработки имеют горизонт исполнения в пять и более лет. Все это время оставлять граждан и предприятия России без доступа к аналогичным технологиям и услугам значит ставить их в не конкурентное положение по сравнению с другими странами. До массового производства и оказания всего спектра услуг 99% проектов не доходят. В результате российский пользователь снова остается без технологий и услуг", - сказал источник.
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О проектах

Первым из подобных проектов выступает OneWeb. Компания планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.
В прошлом году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. Первую заявку в государственную комиссию по радиочастотам компания подала в июле 2017-го, но, как отмечается в релизе, "с тех пор были введены новые требования к получению этих прав, касающиеся национальной безопасности", и заявка была отозвана.
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Второй страной, с которой планируется сотрудничать в этом плане, является Китай. Вице-премьер России Максим Акимов по итогам встречи глав правительств РФ и КНР сообщил, что страны реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета. По данным газеты "Ведомости", речь идет о сотрудничестве АО "Спутниковая система "Гонец" (дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос") и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).
Третьей страной, обладающей такими компетенциями, является США. Компания SpaceX приступила к развертыванию спутниковой сети следующего поколения, способной обеспечить землян широкополосным доступом в интернет Starlink. Практическая реализация проекта началась в феврале 2018 года с выводом на орбиту двух тестовых спутников - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной. Первые 60 спутников Starlink были запущены в мае 2019 года.
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