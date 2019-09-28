Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Участие России в совместных с зарубежными партнерами проектах по созданию спутниковой системы широкополосного доступа к интернету типа OneWeb позволит Москве влиять на глобальную систему связи, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Размещая на своей территории наземные станции глобальных низкоорбитальных систем, по примеру Iridium, Россия не только получит серьезный рычаг воздействия на всю сеть (17,5%), но и сможет гарантировать сопредельным государствам Евразийского экономического союза защиту их интересов от попыток деструктивных действий операторов сети", - сказал источник.

По его словам, отказ от участия в подобных международных проектах не ликвидирует риски, связанные с обеспечением безопасности. "Трансляция спутникового сигнала над территорией России будет осуществляться и без российского участия", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что участие России в международных проектах спутниковых систем может значительно ускорить создание подобных систем в России и не позволит отстать от мировых лидеров этого сегмента в технологическом плане.

"Выделяя средства на создание отечественной системы, Россия одновременно может пойти на временное (пять-семь лет) участие в международном проекте, который будет менее рискованным с финансовой точки зрения, а реализовываться будет быстрее", - сказал он.

По словам собеседника агентства, если российский проект реализуется успешно и будет готов полностью заменить международный, то можно будет оказывать серьезное влияние на данный сегмент рынка телекоммуникационных услуг. Если же отечественный проект не будет готов, у России будет страховка в виде международного.

"Собственные разработки имеют горизонт исполнения в пять и более лет. Все это время оставлять граждан и предприятия России без доступа к аналогичным технологиям и услугам значит ставить их в не конкурентное положение по сравнению с другими странами. До массового производства и оказания всего спектра услуг 99% проектов не доходят. В результате российский пользователь снова остается без технологий и услуг", - сказал источник.

О проектах

Первым из подобных проектов выступает OneWeb. Компания планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В июне 2015 года Роскосмос подписал контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" с космодромов Куру, Байконур и Восточный.

В прошлом году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. Первую заявку в государственную комиссию по радиочастотам компания подала в июле 2017-го, но, как отмечается в релизе, "с тех пор были введены новые требования к получению этих прав, касающиеся национальной безопасности", и заявка была отозвана.

Второй страной, с которой планируется сотрудничать в этом плане, является Китай. Вице-премьер России Максим Акимов по итогам встречи глав правительств РФ и КНР сообщил, что страны реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета. По данным газеты "Ведомости", речь идет о сотрудничестве АО "Спутниковая система "Гонец" (дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос") и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).