"Мы покажем вам мать Кузьмы". И прочие трудности перевода первых лиц

"В армянском ты ничего не понимаешь, чесслово!"

Кто такая "мать Кузьмы" и как ее показывать

А в Союзе в тот период вовсю росли "хрущевки", и генсек старался убедить американца в разумности многоквартирных, а не частных домов. Все больше распаляясь, советский лидер пообещал показать американцам "кузькину мать". В его понимании это означало — продемонстрировать свою силу и превосходство, дать жару. Работавший тогда Юрий Лепанов вначале перевел: "We will show you Kuzma's mother", а потом попытался пояснить, что все это значит.