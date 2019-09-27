В Якутии проводят дноуглубительные работы на реке Лене для прохода судов

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Власти Якутии проводят дноуглубительные работы на обмелевшей реке Лена для прохода судов, сообщает пресс-служба министерства экологии природопользования и лесного хозяйства республики.

Ранее сообщалось, что в Якутске и Жатае из-за обмеления реки Лена был объявлен режим ЧС. В республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы сообщили, что ситуация с обмелением рек в Якутии не повлияла на завоз нефтепродуктов для нужд топливных компаний, дефицита на рынке не ожидается.

"Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ… минэкологии Якутии в эти дни проводит неотложные дноуглубительные работы по ликвидации негативного воздействия обмеления вод на реке Лена, связанные с критически низкими уровнями воды", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил руководитель дирекции Гаврил Слободчиков, они проводят дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал".

"В данный момент половина работ проделана, земснаряд "Вилюй" прошел 1700 метров, для обеспечения прохождения земснаряда были проведены необходимые наземные работы по устройству котлованов и водоотводных каналов. Наша задача - сделать гарантированную глубину подходного канала в 2,5 метра, чтобы обеспечить проход судов к причалам Жатайской нефтебазы", - сказал он.

Работы на месте ведутся круглосуточно, задействовано восемь единиц техники. Длина участка - 150-200 метров.

"Сегодня есть первые результаты… суда с топливом смогли пройти в подходной канал", - сказал Слободчиков.

Ранее глава региона Айсен Николаев сообщил РИА Новости, что обмеление реки Лена, из-за которого в Якутске и Жатае был объявлен режим ЧС, является цикличным процессом и может продлиться несколько лет.