Лавров призвал Совбез ООН помогать урегулированию в Персидском заливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

ООН, 27 сен - РИА Новости. В диалоге по деэскалации в Персидском заливе, кроме стран региона, должны участвовать пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, ЕС и региональные объединения и организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы предполагали, что помимо непосредственно стран Залива, в нем (диалоге - ред.) должны бы участвовать в качестве содействующих сторон и "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности (ООН), и Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Евросоюз, наверное, он тоже проявляет интерес к этому региону мира", - заявил Лавров на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН.

Лавров добавил, что если "процесс завяжется", предложенные Россией принципы могли бы быть распространены и на другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.