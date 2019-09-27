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РИА Новости

Лавров призвал Совбез ООН помогать урегулированию в Персидском заливе

22:54 27.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ООН, 27 сен - РИА Новости. В диалоге по деэскалации в Персидском заливе, кроме стран региона, должны участвовать пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, ЕС и региональные объединения и организации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы предполагали, что помимо непосредственно стран Залива, в нем (диалоге - ред.) должны бы участвовать в качестве содействующих сторон и "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности (ООН), и Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Евросоюз, наверное, он тоже проявляет интерес к этому региону мира", - заявил Лавров на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи ООН.
Лавров добавил, что если "процесс завяжется", предложенные Россией принципы могли бы быть распространены и на другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 22:52РИА Новости
Лавров отметил стремление стран Персидского залива к деэскалации
В июле МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.
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