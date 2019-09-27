Лавров призвал к урегулированию ситуации в Персидском заливе через диалог

ООН, 27 сен - РИА Новости. Москва призывает к урегулированию ситуации в Персидском заливе через диалог без голословных обвинений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Искусственно нагнетается напряженность в Персидском заливе. Призываем к преодолению имеющихся разногласий через диалог, без голословных обвинений. Наш вклад - представленная летом этого года обновленная российская концепция коллективной безопасности в этом регионе", - сказал Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
В июле МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.