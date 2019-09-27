Лавров призвал к урегулированию ситуации в Персидском заливе через диалог

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ООН, 27 сен - РИА Новости. Москва призывает к урегулированию ситуации в Персидском заливе через диалог без голословных обвинений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Искусственно нагнетается напряженность в Персидском заливе. Призываем к преодолению имеющихся разногласий через диалог, без голословных обвинений. Наш вклад - представленная летом этого года обновленная российская концепция коллективной безопасности в этом регионе", - сказал Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.