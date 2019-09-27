Лаврова не обнадежила реакция США на предложения по договору о СНВ

ООН, 27 сен — РИА Новости. Реакция США на предложение России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) пока не обнадеживает, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

"Президент Путин объявил о решении не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, если и пока от этого будут воздерживаться американцы. Мы призвали США и НАТО присоединиться к такому мораторию. Также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении ДСНВ. Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Реакция на все эти предложения со стороны США и их союзников пока не обнадеживает", - сказал Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

По словам Лаврова, "настораживает затянувшееся отсутствие ответа и на наше предложение, сделанное американским коллегам ещё год назад: принять на высшем уровне российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей".

"Призываем все страны поддержать эту инициативу", — добавил глава МИД.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.