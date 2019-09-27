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РИА Новости

Лаврова не обнадежила реакция США на предложения по договору о СНВ

22:03 27.09.2019 (обновлено: 22:23 27.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 27 сен РИА Новости. Реакция США на предложение России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) пока не обнадеживает, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
"Президент Путин объявил о решении не размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, если и пока от этого будут воздерживаться американцы. Мы призвали США и НАТО присоединиться к такому мораторию. Также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении ДСНВ. Вместе с Китаем выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Реакция на все эти предложения со стороны США и их союзников пока не обнадеживает", - сказал Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
По словам Лаврова, "настораживает затянувшееся отсутствие ответа и на наше предложение, сделанное американским коллегам ещё год назад: принять на высшем уровне российско-американское заявление о недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей".
"Призываем все страны поддержать эту инициативу", — добавил глава МИД.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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