Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T21:39Z
https://ria.ru/20190927/1559221406.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155921/88/1559218860_0:222:2990:1903_1036x0_80_0_0_9f5e478c98f0ae52ee5d28a3586004ee.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия и США выступили за решение сирийского конфликта через переговоры

20:53 27.09.2019 (обновлено: 21:39 27.09.2019)
310
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
ООН, 27 сен - РИА Новости. РФ и США согласны в том, что основой урегулирования ситуации в Сирии является мирный переговорный процесс, заявили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
"По общему мнению, основной преодоления сирийского конфликта является мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических очагов", - сообщили в ведомстве.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
301001
Обсудить 0
Война в СирииМайк ПомпеоВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияООНРоссияСША
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Помпео призвал Россию и США найти возможность для конструктивной работы
РИА
Новости
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
США ждут заседания Совбеза ООН по Сирии 30 сентября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Дамаск, Сирия
В Дамаске рассказали, когда назначат главу конституционного комитета Сирии
Лента
новостей
Участники марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников в Риге
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения о переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС
Заседание нового кабинета министров Украины
В "Оппозиционной платформе" назвали новых чиновников профнепригодными
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В ООН рассказали о процессе расселения лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 27 сентября 2019
Лавров назвал позицию США по "Хайат Тахрир аш-Шам"* неприемлемой
Дамаск
США ждут дальнейших шагов от России и Асада по урегулированию в Сирии
Туристы на Красной площади
Эксперт рассказал, как снизить наплыв китайских туристов в российские музеи
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Московская полиция начала проверку после жалобы сотрудниц на домогательства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: во Франции суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния