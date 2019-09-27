Россия и США выступили за решение сирийского конфликта через переговоры

ООН, 27 сен - РИА Новости. РФ и США согласны в том, что основой урегулирования ситуации в Сирии является мирный переговорный процесс, заявили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
"По общему мнению, основной преодоления сирийского конфликта является мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических очагов", - сообщили в ведомстве.