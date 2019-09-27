Защита экс-президента Армении Кочаряна предложила судье взять самоотвод

ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна предложила взять самоотвод судье Апелляционного суда Мгеру Аргаманяну, сообщили в пресс-службе команды адвокатов экс-главы государства.

Согласно порталу судебной информации datalex.am , Аргаманяну поручено рассмотрение апелляционной жалобы с требованием отменить меру пресечения Кочаряну в виде ареста.

"Адвокат Арам Вардеванян представил ходатайство с предложением судье Аргаманяну взять самоотвод", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В команде адвокатов отметили, что причиной ходатайства стало подозрение в предвзятости судьи. В частности, отмечается, что сын Аргаманяна, проживающий вместе с ним, участвовал 17 сентября в акции противников Кочаряна, организованной у здания суда первой инстанции в Ереване. В сообщении говорится также о низком рейтинге судьи среди адвокатского сообщества.

Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.