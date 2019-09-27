Защита экс-президента Армении Кочаряна предложила судье взять самоотвод

ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна предложила взять самоотвод судье Апелляционного суда Мгеру Аргаманяну, сообщили в пресс-службе команды адвокатов экс-главы государства.
Согласно порталу судебной информации datalex.am, Аргаманяну поручено рассмотрение апелляционной жалобы с требованием отменить меру пресечения Кочаряну в виде ареста.
"Адвокат Арам Вардеванян представил ходатайство с предложением судье Аргаманяну взять самоотвод", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В команде адвокатов отметили, что причиной ходатайства стало подозрение в предвзятости судьи. В частности, отмечается, что сын Аргаманяна, проживающий вместе с ним, участвовал 17 сентября в акции противников Кочаряна, организованной у здания суда первой инстанции в Ереване. В сообщении говорится также о низком рейтинге судьи среди адвокатского сообщества.
Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.