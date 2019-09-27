ГИБДД: детское автокресло не убережет ребенка, если за рулем водитель-лихач

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Если водитель не будет соблюдать скоростной режим, а, наоборот, станет лихачить с ребенком в салоне, то ни одно, даже самое хорошее детское удерживающее устройство его маленькому пассажиру не поможет, заявил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

По данным Госавтоинспекции России, за восемь месяцев текущего года на российских дорогах произошло более шести тысяч ДТП с участием детей-пассажиров, в которых погибли 242 ребенка и свыше семи тысяч получили ранения. При этом в каждом восьмом происшествии были выявлены нарушения правил перевозки детей в возрасте до 12 лет. Дети с 7 до 11 лет, которые перевозились на переднем сиденье без использования специальных удерживающих устройств, а только с использованием ремня безопасности, погибали при ДТП в 56,5% случаев.

Президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре, выступая на "круглом столе", посвященном актуальным вопросам перевозки детей-пассажиров в транспортных средствах, напомнила, что во время дорожного движения ребенок, находящийся в салоне автомобиля, должен являться мощным сдерживающим стимулом для водителя, а не всего лишь одним из дополнительных отвлекающих факторов.

"Водителям, перевозящим детей, необходимо быть более внимательными, осторожными и законопослушными на дороге, поскольку они несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь маленьких пассажиров. Кроме того, взрослые должны показывать детям высокую культуру вождения, воспитывая их своим личным примером", - сказала Агре.