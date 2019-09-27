Московские мебельщики представили продукцию на выставке в Париже

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Десять московских производителей мебели, освещения и других предметов интерьера впервые представили свою продукцию под единым брендом "Made in Moscow" на крупнейшем в Европе профессиональном салоне дизайна и интерьера Maison&Objet Paris 2019, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Коллективный стенд был организован Московским экспортным центром (МЭЦ) при поддержке Департамента.

"За 5 дней дизайнеры провели более 300 деловых встреч в формате MatchMaking с совокупным экспортным потенциалом порядка 500 тысяч евро в год. Европейские байеры высоко оценили представленную московскую продукцию", - говорится в сообщении.

На выставке Maison&Objet Paris ежегодно представляются свыше 3000 брендов сегмента lifestyle. Здесь можно познакомиться с последними разработками известных дизайнеров и узнать об актуальных трендах. В 2019 году выставка приняла более 90 тысяч уникальных посетителей.