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РИА Новости

Московские мебельщики представили продукцию на выставке в Париже

18:50 27.09.2019
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© Depositphotos / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© Depositphotos / AndreyKr
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Десять московских производителей мебели, освещения и других предметов интерьера впервые представили свою продукцию под единым брендом "Made in Moscow" на крупнейшем в Европе профессиональном салоне дизайна и интерьера Maison&Objet Paris 2019, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Коллективный стенд был организован Московским экспортным центром (МЭЦ) при поддержке Департамента.

"За 5 дней дизайнеры провели более 300 деловых встреч в формате MatchMaking с совокупным экспортным потенциалом порядка 500 тысяч евро в год. Европейские байеры высоко оценили представленную московскую продукцию", - говорится в сообщении.

На выставке Maison&Objet Paris ежегодно представляются свыше 3000 брендов сегмента lifestyle. Здесь можно познакомиться с последними разработками известных дизайнеров и узнать об актуальных трендах. В 2019 году выставка приняла более 90 тысяч уникальных посетителей.
"Столичные дизайнеры получили уникальный опыт, смогли узнать о самых современных мировых тенденциях, востребованных за рубежом, пообщаться с представителями индустрии со всего мира и установить сотни деловых контактов. В организации стенда мы использовали уникальный подход, который позволил нашим экспонентам на высоком уровне представить свою продукцию", - приводится в сообщении комментарий главы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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