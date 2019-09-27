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РИА Новости

Саудовская Аравия хочет поставлять в Россию замороженные креветки

18:17 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКреветки на стенде "Приморский край" на открытии фестиваля "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума 2016 во Владивостоке.
Креветки на стенде Приморский край на открытии фестиваля Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума 2016 во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор в ходе переговоров с министерством окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии обсудил поставки в Россию замороженных креветок, рыбы и рыбной продукции, говорится в сообщении ведомства.
В ходе переговоров Россельхознадзор сообщил, что получил от компетентного ведомства заполненный вопросник о системе обеспечения безопасности продукции аквакультуры и запрос на получение разрешения трем компаниям начать поставки в Россию. "Эти материалы в ближайшее время будут детально рассмотрены Россельхознадзором, после чего ведомство сформирует свою позицию по данному вопросу", - сообщается в пресс-релизе.
В свою очередь коллеги из Саудовской Аравии сообщили о завершении процедуры согласования ветеринарных сертификатов на экспортируемые из России молочную продукцию, мед и продукты пчеловодства, рыбу и рыбную продукцию. "В ближайшее время эти сертификаты поступят в Россельхознадзор по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на встрече обсуждалась возможность включения в список российских поставщиков в Саудовскую Аравию трех производителей мяса птицы и трех - пищевого яйца. По данным на сайте ведомства, сейчас право поставок животноводческой продукции, включая яйцо и мясо птицы, имеют три российских предприятия. "Представители королевства сообщили, что готовы провести инспекцию заинтересованных в поставках птицефабрик в начале 2020 года", - говорится в пресс-релизе.
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РоссельхознадзорСаудовская АравияРоссияВ мире
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