Вуз в Ярославле опроверг заявление студентки об ее отчислении за ЛГБТ-акции

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Студентка ярославского педагогического университета имени К.Д. Ушинского Алена Ерох, заявившая, что ее хотят отчислить за участие в ЛГБТ-акциях, оказалась на грани отчисления из-за академической задолженности, но при желании сможет сдать экзамены и продолжить учебу, сообщил РИА Новости представитель вуза.

Ранее интернет-издание "7x7" сообщило , что студентку ярославского педуниверситета, которая называет себя Алан Ерох, хотят отчислить за ее участие в ЛГБТ-акциях. Издание опубликовало беседу девушки с преподавателем, который говорит, что ей не имеет смысла сдавать зачет, потому что она претендент на отчисление. Студентка в свою очередь предполагает, что сложившаяся ситуация связана с ее общественной активностью, преподаватель эти мысли в беседе не опровергает.

"В нашем университете на втором курсе заочного отделения действительно учится Алена Ерох. Студентка имеет академическую задолженность по итогам летней сессии. Порядок ликвидации академической задолженности в университете определен... Информацией о ее общественной деятельности мы не располагаем", - прокомментировал ситуацию представитель вуза. Он пояснил, что летом Ерох просто не явилась на зачет, сейчас у нее начались пересдачи, и у девушки есть все шансы ликвидировать задолженность и продолжить обучение в вузе.

Собеседник агентства добавил, что руководство вуза выяснит, был ли на самом деле опубликованный в СМИ разговор студентки с преподавателем. "Пока таких данных у нас нет", - пояснил он.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в свою очередь сообщил РИА Новости, что к нему ЛГБТ-активистка не обращалась.