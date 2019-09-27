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РИА Новости

Вуз в Ярославле опроверг заявление студентки об ее отчислении за ЛГБТ-акции

17:11 27.09.2019
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Студентка ярославского педагогического университета имени К.Д. Ушинского Алена Ерох, заявившая, что ее хотят отчислить за участие в ЛГБТ-акциях, оказалась на грани отчисления из-за академической задолженности, но при желании сможет сдать экзамены и продолжить учебу, сообщил РИА Новости представитель вуза.
Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что студентку ярославского педуниверситета, которая называет себя Алан Ерох, хотят отчислить за ее участие в ЛГБТ-акциях. Издание опубликовало беседу девушки с преподавателем, который говорит, что ей не имеет смысла сдавать зачет, потому что она претендент на отчисление. Студентка в свою очередь предполагает, что сложившаяся ситуация связана с ее общественной активностью, преподаватель эти мысли в беседе не опровергает.
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"В нашем университете на втором курсе заочного отделения действительно учится Алена Ерох. Студентка имеет академическую задолженность по итогам летней сессии. Порядок ликвидации академической задолженности в университете определен... Информацией о ее общественной деятельности мы не располагаем", - прокомментировал ситуацию представитель вуза. Он пояснил, что летом Ерох просто не явилась на зачет, сейчас у нее начались пересдачи, и у девушки есть все шансы ликвидировать задолженность и продолжить обучение в вузе.
Собеседник агентства добавил, что руководство вуза выяснит, был ли на самом деле опубликованный в СМИ разговор студентки с преподавателем. "Пока таких данных у нас нет", - пояснил он.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в свою очередь сообщил РИА Новости, что к нему ЛГБТ-активистка не обращалась.
Ранее издание ЕАН в Екатеринбурге сообщило, что студента УрГЭУ хотят отчислить за то, что он в соцсети "ВКонтакте" состоит в сообществе, которое поддерживает ЛГБТ. Ректор вуза Яков Силин пояснил РИА Новости, что проверка страницы молодого человека, о котором написали СМИ, проводилась по просьбе его сверстников и действительно подтвердила размещение ссылки на его личной странице на ЛГБТ-сообщество. При этом, сообщил ректор, речь об отчислении студента не идет.
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