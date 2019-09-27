Власти Рязанской области начали серию публичных отчетов о своей работе

РЯЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Правительство Рязанской области начало серию публичных отчетов о своей работе перед жителями региона, сообщают областные власти.

"Новый формат взаимодействия с гражданами введен в регионе впервые, по инициативе губернатора Николая Любимова, в целях укрепления диалога власти, и поддержан жителями региона по результатам интернет-голосования", - говорится в сообщении.

Серию открытых публичных отчетов заместителей председателя правительства области и руководителей центральных исполнительных органов государственной власти подведомственных им блоков открыл 26 сентября заместитель председателя правительства Дмитрий Филиппов. Вместе с ним итоги своей работы за последние два года представили министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр природопользования Сергей Абрамов, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Игорь Кривозубов.

Мероприятие, принять участие в котором могли все желающие, проходило на площадке Рязанского инновационного научно-технологического центра в "Точке кипения". Прямая трансляция отчета велась на официальных страницах Рязанской области в соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Отчитывавшиеся перед населением чиновники отвечали на вопросы жителей региона - как присутствовавших в зале, так и смотревших отчет по соцсетям, на вопросы губернатора Рязанской области, а также на видеовопросы. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, передавались присутствующему в зале представителю отдела по работе с обращениями граждан аппарата правительства региона, и заявители, как отмечают областные власти, обязательно получат на них ответы.