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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в США и росийско-американских отношениях

16:09 27.09.2019 (обновлено: 16:11 27.09.2019)
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3 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол об актуальных проблемах внутренней и внешней политики США, российско-американских отношениях, вопросах международной безопасности на фоне набирающей обороты предвыборной кампании.
Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор Валерий ГАРБУЗОВ;
- руководитель научного направления, главный научный сотрудник, профессор Виктор СУПЯН;
- старший научный сотрудник Наталья СУДАКОВА;
- научный сотрудник Павел КОШКИН.

3 ноября 2020 года в США должны состояться президентские выборы. С каждым днем битва за президентское кресло между демократами и республиканцами становится все более скандальной. Демократическое большинство в Палате представителей инициировало процесс импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа, которого обвиняют в попытке давления на Украину с целью добиться расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. На фоне дискуссии об импичменте российско-американские отношения пережили очередной скандал, связанный с невыдачей виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН, и расширение санкций – на этот раз из-за поставок авиационного топлива для находящейся в Сирии группировки российских войск.

Станет ли импичмент пикантным добавлением к президентской гонке? Что ждет российско-американские отношения? Насколько Белый дом сегодня вообще интересуют вопросы разоружения и контроля над вооружениями? Как минимизировать негативное влияние непредсказуемых действий США на международную и региональную безопасность?

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