Круглый стол о ситуации в США и росийско-американских отношениях

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3 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол об актуальных проблемах внутренней и внешней политики США, российско-американских отношениях, вопросах международной безопасности на фоне набирающей обороты предвыборной кампании.