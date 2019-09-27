Круглый стол о ситуации в США и росийско-американских отношениях

Участники – эксперты Института США и Канады РАН:
- директор Валерий ГАРБУЗОВ;
- руководитель научного направления, главный научный сотрудник, профессор Виктор СУПЯН;
- старший научный сотрудник Наталья СУДАКОВА;
- научный сотрудник Павел КОШКИН.
3 ноября 2020 года в США должны состояться президентские выборы. С каждым днем битва за президентское кресло между демократами и республиканцами становится все более скандальной. Демократическое большинство в Палате представителей инициировало процесс импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа, которого обвиняют в попытке давления на Украину с целью добиться расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. На фоне дискуссии об импичменте российско-американские отношения пережили очередной скандал, связанный с невыдачей виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН, и расширение санкций – на этот раз из-за поставок авиационного топлива для находящейся в Сирии группировки российских войск.
Станет ли импичмент пикантным добавлением к президентской гонке? Что ждет российско-американские отношения? Насколько Белый дом сегодня вообще интересуют вопросы разоружения и контроля над вооружениями? Как минимизировать негативное влияние непредсказуемых действий США на международную и региональную безопасность?
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- директор Валерий ГАРБУЗОВ;
- руководитель научного направления, главный научный сотрудник, профессор Виктор СУПЯН;
- старший научный сотрудник Наталья СУДАКОВА;
- научный сотрудник Павел КОШКИН.
3 ноября 2020 года в США должны состояться президентские выборы. С каждым днем битва за президентское кресло между демократами и республиканцами становится все более скандальной. Демократическое большинство в Палате представителей инициировало процесс импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа, которого обвиняют в попытке давления на Украину с целью добиться расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. На фоне дискуссии об импичменте российско-американские отношения пережили очередной скандал, связанный с невыдачей виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН, и расширение санкций – на этот раз из-за поставок авиационного топлива для находящейся в Сирии группировки российских войск.
Станет ли импичмент пикантным добавлением к президентской гонке? Что ждет российско-американские отношения? Насколько Белый дом сегодня вообще интересуют вопросы разоружения и контроля над вооружениями? Как минимизировать негативное влияние непредсказуемых действий США на международную и региональную безопасность?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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