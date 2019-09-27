Более 133 тысяч работников предприятий Чувашии занимаются спортом

ЧЕБОКСАРЫ, 27 сен – РИА Новости. Более 133 тысяч работников предприятий и организаций Чувашии занимаются физической культурой и спортом по месту работы, сообщил министр физкультуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов.

"На начало текущего года более 133 тысяч работников предприятий и организаций республики занимались физической культурой и спортом по месту работы, что составляет 22% от численности населения, занятого в экономике. Спортивные клубы созданы в 43 трудовых коллективах, в которых занимаются более 18 тысяч человек", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы Чувашии.

По его словам, около 45% жителей республики занимаются спортом на регулярной основе, из них 80% – учащиеся.

"Минспорт Чувашии активно развивает работу в части организации спортивно-массовых мероприятий для трудящихся. Стало традиционным проведение отраслевых физкультурно-спортивных мероприятий, таких как спартакиады работников агропромышленного комплекса, работников транспорта и дорожного хозяйства по различным видам спорта. Также организовываются отраслевые спартакиады среди работников здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер", – сказал министр.

Руководитель Минздрава Чувашии Владимир Викторов отметил, в свою очередь, что министерство здравоохранения республики запускает специальные корпоративные программы на крупных предприятиях и возрождает цеховую медицину.