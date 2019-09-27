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РИА Новости
Чувашская республика

Более 133 тысяч работников предприятий Чувашии занимаются спортом

16:05 27.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Владивостока занимаются спортом
Жители Владивостока занимаются спортом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕБОКСАРЫ, 27 сен – РИА Новости. Более 133 тысяч работников предприятий и организаций Чувашии занимаются физической культурой и спортом по месту работы, сообщил министр физкультуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов.
"На начало текущего года более 133 тысяч работников предприятий и организаций республики занимались физической культурой и спортом по месту работы, что составляет 22% от численности населения, занятого в экономике. Спортивные клубы созданы в 43 трудовых коллективах, в которых занимаются более 18 тысяч человек", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы Чувашии.
По его словам, около 45% жителей республики занимаются спортом на регулярной основе, из них 80% – учащиеся.
"Минспорт Чувашии активно развивает работу в части организации спортивно-массовых мероприятий для трудящихся. Стало традиционным проведение отраслевых физкультурно-спортивных мероприятий, таких как спартакиады работников агропромышленного комплекса, работников транспорта и дорожного хозяйства по различным видам спорта. Также организовываются отраслевые спартакиады среди работников здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер", – сказал министр.
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Руководитель Минздрава Чувашии Владимир Викторов отметил, в свою очередь, что министерство здравоохранения республики запускает специальные корпоративные программы на крупных предприятиях и возрождает цеховую медицину.
"Сегодня мы прекрасно понимаем, чем большее число населения будет вовлечено в систематические занятия физической культурой, тем больше будет здоровых людей. С этой целью мы запускаем специальные корпоративные программы на крупных предприятиях, возрождаем цеховую медицину", - сказал Викторов.
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