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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Полпред президента: регионам УрФО есть что перенять у Югры и наоборот

15:45 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Цуканов
 Цуканов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Цуканов. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сен - РИА Новости. Регионам Уральского федерального округа есть чему поучиться у Югры, в частности, в образовательной сфере, при этом обмен опытом необходимо внедрять и в обратную сторону, считает полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.
Полпред в пятницу посетил с рабочим визитом Ханты-Мансийск. Цуканов, в частности, ознакомился с организацией образовательного процесса в школе №4, где более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья учатся наравне с другими сверстниками благодаря реализации проекта инклюзивного образования "Инклюверсариум". Система, выстроенная в школе, позволяет учить детей с любыми нарушениями, для этого педагоги и специалисты прошли специальные курсы.
"Уникальность проекта в том, что он позволил установить в массовой школе такое оборудование, которым обладают на сегодняшний день только специализированные школы, но, в идеале, конечно же, должны обладать абсолютно все школы", - пояснили журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Кроме того, в школе реализуется программа "Воспитание на социокультурном опыте". Она связана с духовно-нравственным развитием учащихся и ориентирована на все возрастные категории с учетом их психологических особенностей, объединяя воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность. На основе этой программы последние пять лет в учреждении действует свой лагерь с дневным пребыванием детей, проект которого вошел в число российских практик, транслируемых в ряде регионов.
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По словам Цуканова, важно тиражировать успешные проекты ханты-мансийской школы на другие муниципалитеты Югры. "Здесь наработаны очень хорошие практики, накоплен богатый опыт, реализуются прекрасные программы. Все это необходимо распространять... Работа в школе организована на очень высоком уровне, поэтому нужно организовать площадку для обмена этими положительными практиками", - сказал полпред.
Он также отметил, что дал поручение органам власти регионов Уральского федерального округа создать условия для обмена лучшими практиками, так как, например, им "есть чему поучиться у Югры" в части организации образования для особенных детей, реализации программ дополнительного образования.
"И региону есть что перенять у соседей. Необходимо внедрять положительный опыт в целом по округу", - добавил Цуканов.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНиколай ЦукановХанты-МансийскОбщество
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