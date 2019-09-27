МИД считает санкции США против Рауля Кастро недостойным шагом

"Дело и личность Рауля Кастро уже более полувека владеют умами миллионов людей во многих странах, являются для них символом достоинства, справедливости и освобождения от диктата. Он и его старший брат Фидель стали политиками, оказавшими значительное влияние на ход мировой истории второй половины XX – начала XXI века. Они сыграли беспримерную роль в том, что Куба сегодня – это во всех отношениях успешная страна, с высокими социальными достижениями, идущая по пути актуализации собственной модели экономического развития, обладающая авторитетным голосом на международной арене, активно участвующая в решении ключевых глобальных проблем", - резюмировал высокопоставленный дипломат.