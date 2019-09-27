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РИА Новости

МИД считает санкции США против Рауля Кастро недостойным шагом

15:38 27.09.2019 (обновлено: 17:33 27.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва считает бессмысленным и недостойным шагом введение Вашингтоном санкций против Рауля Кастро, заявил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
США накануне ввели санкции в отношении первого секретаря ЦК компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. Им запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.
"Рассматриваем данный шаг как проявление бессилия Белого дома сломить волю народа Кубы, как и народа Венесуэлы, навязать им свой взгляд на современный мир и латиноамериканский регион в духе "доктрины Монро". Он выглядит как личная месть неоспоримому лидеру и моральному авторитету для государств, отстаивающих свою национальную независимость, суверенитет и самобытность", - заявил Щетинин.
По его словам, ведение неких "санкций" в отношении кубинского лидера – "шаг мелкотравчатых политиков". "Это бессмысленно и недостойно. Это то, за что в порядочном обществе должно быть стыдно", - резюмировал дипломат.
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"Это бессмысленно и недостойно. Это то, за что в порядочном обществе должно быть стыдно. Объявление персональных рестрикций против Кастро и членов его семьи – составная часть тщетных попыток Вашингтона удушить Кубинскую революцию, которые он предпринимает уже почти шесть десятилетий. Любому трезвомыслящему человеку понятно, что данный курс провалился, что народ Кубы победить не получилось и не удастся. Американская блокада острова практически единодушно отвергается мировым сообществом, о чем свидетельствуют ежегодные голосования на сессиях Генеральной ассамблеи ООН", - констатировал дипломат.
Он напомнил, что Кастро "политически пережил многих президентов США: с 34-го по 44-го".
"Нынешний глава Белого дома – 12-й по счету. Разве могут они сравниться с Раулем по реальному месту в истории? В США могут делать вид, что способны обмануть историю, но она все расставляет на свои места. И сколько бы ни пытались "играть мускулами" сейчас в Вашингтоне, образом эффективности их политики на Кубе стала рука одного из бывших американских президентов, безвольно повисшая в мощном пожатии Рауля Кастро", - отметил Щетинин.
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"Дело и личность Рауля Кастро уже более полувека владеют умами миллионов людей во многих странах, являются для них символом достоинства, справедливости и освобождения от диктата. Он и его старший брат Фидель стали политиками, оказавшими значительное влияние на ход мировой истории второй половины XX – начала XXI века. Они сыграли беспримерную роль в том, что Куба сегодня – это во всех отношениях успешная страна, с высокими социальными достижениями, идущая по пути актуализации собственной модели экономического развития, обладающая авторитетным голосом на международной арене, активно участвующая в решении ключевых глобальных проблем", - резюмировал высокопоставленный дипломат.
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МИД РФРауль КастроКубаРоссияСШАВ мире
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