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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

15:19 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников".
Cенатор заявил, что украинских политиков отличает неуместный гонор.
"Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике", - написал Пушков в Twitter.
Он также назвал бахвальство одной из главных черт киевской элиты.
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Эксперт прокомментировал заявление вице-премьера Украины об СНГ
"Они и Крым вот-вот вернут, и Донбасс вот-вот вернут, и в НАТО почти вступили, и на G20, а то и на G7 рвутся, хотя Украина там - никаким боком, и в Совете Европы Россию "одолели". А на деле - пшик. К вопросу о неудачниках", - заключил сенатор.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история. Кулеба также назвал СНГ "клубом людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться" и "не могут ничего нового создать". В то же время Киеву, по словам вице-премьера, нужно стремиться в "клуб удачников".
При президентстве Петра Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы.
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