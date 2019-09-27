Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

"Они и Крым вот-вот вернут, и Донбасс вот-вот вернут, и в НАТО почти вступили, и на G20, а то и на G7 рвутся, хотя Украина там - никаким боком, и в Совете Европы Россию "одолели". А на деле - пшик. К вопросу о неудачниках", - заключил сенатор.