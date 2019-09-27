Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников".
Cенатор заявил, что украинских политиков отличает неуместный гонор.
"Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике", - написал Пушков в Twitter.
Он также назвал бахвальство одной из главных черт киевской элиты.
"Они и Крым вот-вот вернут, и Донбасс вот-вот вернут, и в НАТО почти вступили, и на G20, а то и на G7 рвутся, хотя Украина там - никаким боком, и в Совете Европы Россию "одолели". А на деле - пшик. К вопросу о неудачниках", - заключил сенатор.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история. Кулеба также назвал СНГ "клубом людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться" и "не могут ничего нового создать". В то же время Киеву, по словам вице-премьера, нужно стремиться в "клуб удачников".
При президентстве Петра Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы.
Вчера, 13:32РИА НовостиСказал как отрезал