Замгенсека ШОС предложил включить геопарки Башкирии в список ЮНЕСКО

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко предложил внести в список ЮНЕСКО башкирские геопарки, сообщили в пресс-службе форума малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС.

"Заместитель генерального секретаря ШОС Потапенко на секции уфимского форума предложил расширить список природных объектов всемирного наследия. Он высказал мнение, что башкирские геопарки должны быть введены в списки ЮНЕСКО", - сообщает пресс-служба.

По данным Потапенко, в программы ЮНЕСКО сейчас входят 1211 природных объектов, среди них 143 в странах-участницах ШОС, и еще 300 объектов – в странах БРИКС.

Ранее Совет по глобальным геопаркам в Индонезии внёс в ЮНЕСКО первым в России башкирский геопарк "Янган-Тау", расположенный на территории Салаватского района Башкирии. Свой статус геопарка он получил в 2017 году, когда учёные обнаружили там геологические разрезы.