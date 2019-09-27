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РИА Новости

Замгенсека ШОС предложил включить геопарки Башкирии в список ЮНЕСКО

15:05 27.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗаместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Потапенко
Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Потапенко
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко предложил внести в список ЮНЕСКО башкирские геопарки, сообщили в пресс-службе форума малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС.
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"Заместитель генерального секретаря ШОС Потапенко на секции уфимского форума предложил расширить список природных объектов всемирного наследия. Он высказал мнение, что башкирские геопарки должны быть введены в списки ЮНЕСКО", - сообщает пресс-служба.
По данным Потапенко, в программы ЮНЕСКО сейчас входят 1211 природных объектов, среди них 143 в странах-участницах ШОС, и еще 300 объектов – в странах БРИКС.
Ранее Совет по глобальным геопаркам в Индонезии внёс в ЮНЕСКО первым в России башкирский геопарк "Янган-Тау", расположенный на территории Салаватского района Башкирии. Свой статус геопарка он получил в 2017 году, когда учёные обнаружили там геологические разрезы.
Еще один геопарк "Торатау" на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов создается в Башкирии по указу главы региона Радия Хабирова. В его состав войдут шиханы "Тратау" и "Юрактау", геологический разрез Усолка, санаторий "Красноусольск", природный парк "Зилим". Всего в геопарке сосредоточены 47 природных объектов, 27 из которых являются особо охраняемыми природными территориями. Площадь создаваемого геопарка превышает 4,2 тысячи "квадратов".
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