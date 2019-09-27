Генуэзским крепостям Крыма предложили придать статус объекта ЮНЕСКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генуэзские крепости Крыма должны быть признаны объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в этих целях на полуострове будет проведена совместная экспедиция российских и итальянских ученых, сообщил преподаватель государственного университета итальянского города Генуя, руководитель проекта "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна" Джордано Монтеккио.

"Наш проект носит исключительно культурную цель. Окончательная цель проекта, чтобы генуэзские крепости Крыма были признаны объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в едином комплексе всех имеющихся крепостей. Это высокая и очень непростая цель", - сказал Монтеккио на встрече с представителями крымской власти.

По его словам, в перспективе на основе полученных исследований исторических территорий планируется создать туристический маршрут, который позволит всем желающим побывать в местах нахождения генуэзских крепостей.

"Это будет очень интересно, так как позволит привлечь иностранных туристов", - сказал Монтеккио.

В свою очередь, глава госкомитета Крыма по охране культурного наследия Сергей Ефимов сообщил, что власти республики окажут содействие в реализации культурного проекта.

"Мы готовы содействовать в реализации вашего проекта. Коллеги, из числа российских археологов, которые будут работать вместе с вами, уже получили соответствующие разрешения, так называемые открытые листы. Времени на раскачку нет, надо просто приступать к работе", - подчеркнул Ефимов.