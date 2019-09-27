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РИА Новости
Культура

Генуэзским крепостям Крыма предложили придать статус объекта ЮНЕСКО

15:03 27.09.2019 (обновлено: 15:09 27.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоГенуэзская крепость в Судаке
Генуэзская крепость в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генуэзские крепости Крыма должны быть признаны объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, в этих целях на полуострове будет проведена совместная экспедиция российских и итальянских ученых, сообщил преподаватель государственного университета итальянского города Генуя, руководитель проекта "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна" Джордано Монтеккио.
"Наш проект носит исключительно культурную цель. Окончательная цель проекта, чтобы генуэзские крепости Крыма были признаны объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в едином комплексе всех имеющихся крепостей. Это высокая и очень непростая цель", - сказал Монтеккио на встрече с представителями крымской власти.
По его словам, в перспективе на основе полученных исследований исторических территорий планируется создать туристический маршрут, который позволит всем желающим побывать в местах нахождения генуэзских крепостей.
"Это будет очень интересно, так как позволит привлечь иностранных туристов", - сказал Монтеккио.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость Кафа в Феодосии. Архивное фото
Феодосия. Архивное фото
1 из 4
Генуэзская крепость Кафа в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость в Судаке (Архитектурно-археологический комплекс "Судакская крепость в XI-XV вв).
Генуэзская крепость в Судаке
2 из 4
Генуэзская крепость в Судаке (Архитектурно-археологический комплекс "Судакская крепость в XI-XV вв).
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость в Судаке (Архитектурно-археологический комплекс "Судакская крепость в XI-XV вв).
Генуэзская крепость в Судаке
3 из 4
Генуэзская крепость в Судаке (Архитектурно-археологический комплекс "Судакская крепость в XI-XV вв).
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы (пригорода Севастополя).
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы
4 из 4
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы (пригорода Севастополя).
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
1 из 4
Генуэзская крепость Кафа в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
2 из 4
Генуэзская крепость в Судаке (Архитектурно-археологический комплекс "Судакская крепость в XI-XV вв).
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
3 из 4
Генуэзская крепость в Судаке (Архитектурно-археологический комплекс "Судакская крепость в XI-XV вв).
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 4
Генуэзская крепость Чембало на территории Балаклавы (пригорода Севастополя).
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В свою очередь, глава госкомитета Крыма по охране культурного наследия Сергей Ефимов сообщил, что власти республики окажут содействие в реализации культурного проекта.
"Мы готовы содействовать в реализации вашего проекта. Коллеги, из числа российских археологов, которые будут работать вместе с вами, уже получили соответствующие разрешения, так называемые открытые листы. Времени на раскачку нет, надо просто приступать к работе", - подчеркнул Ефимов.
Крымский полуостров в средние века являлся колонией итальянской Генуи. Генуэзцы, осваивая торговые пути, строили здесь свои фортификационные сооружения для защиты от набегов кочевых племен. Древние крепости сохранились в различных уголках полуострова, наиболее известные: крепость в Судаке, крепость Чембало в Балаклаве и цитадель в Феодосии.
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