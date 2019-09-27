В Омской области создадут фонд поддержки обманутых дольщиков

ОМСК, 27 сен - РИА Новости. Региональный фонд поддержки обманутых дольщиков создадут в Омской области, с помощью него предполагается привлечь федеральные средства для достройки проблемных домов, сообщает в пятницу облправительство.

В пятницу губернатор Омской области Александр Бурков провел заседание межведомственной комиссии по вопросам защиты прав участников долевого строительства многоквартирных домов, на котором была оценена проведенная за последние месяцы работа и намечены дальнейшие планы по решению проблемы.

"Сегодня мы проходим процедуру создания регионального фонда поддержки обманутых граждан в соотношении 14% - доля софинансирования со стороны области и 86% - федеральные средства. В течение 2-3 месяцев фонд будет создан. Заявка на федеральное финансирование уже подана для того, чтобы Омская область с 2020 года могла участвовать в государственной программе. Без финансовой помощи федерального центра проблему дольщиков нам не решить", - сообщил в ходе заседания зампред правительства региона Антон Заев.

Глава региона призвал депутатов областного парламента активно подключиться к процессу подготовки и принятия регионального закона о создании фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, необходимого для обращения в федеральный центр за финансовой помощью в решении проблем дольщиков. По решению губернатора представители всех политических фракций заксобрания стали полноценными членами соответствующей межведомственной комиссии.

"Не перекладывайте ответственность, а подключайтесь к процессу. Будет закон принят – будем дальше работать. Мы заявку на 2020 год в федеральный центр сделали. Сейчас работаем с Минстроем РФ и компанией Дом.РФ. И здесь хотелось бы помощи от ваших фракций в Государственной думе в согласовании суммы и порядка финансирования", - сказал Бурков.