Эд Ширан месяц разбрызгивал краску, теперь его сравнивают с Поллоком

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Британский музыкант Эд Ширан после того, как взял перерыв в карьере на полтора года, решил заняться рисованием, о чем рассказал в инстаграме.
"Потратил целый месяц, чтобы все это нарисовать, чего я никогда раньше не делал. Было так весело. Если честно, после окончания тура я чувствовал себя немного бесполезным. Все, что я когда-либо знал и умел делать — это петь, писать песни и выступать на сцене. Поэтому я был очень рад открыть для себя новый вид творчества. Всем рекомендую", — написал Ширан.
Произведения музыканта можно отнести к школе "абстрактного экспрессионизма" — течения, в котором художники хаотично и спонтанно выражают свои чувства и эмоции. Для создания таких работ могут быть использованы любые техники или материалы.
Некоторые подписчики заметили, что работы Ширана похожи на произведения американского художника и лидера этого направления Джексона Поллока.
"Новый Джексон Поллок? Это его стиль", — прокомментировала одна из подписчиц.
Поклонники уже интересуются, собирается ли музыкант продавать или выставлять где-нибудь свои работы, на это Ширан пока не ответил.
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