Эд Ширан месяц разбрызгивал краску, теперь его сравнивают с Поллоком

"Потратил целый месяц, чтобы все это нарисовать, чего я никогда раньше не делал. Было так весело. Если честно, после окончания тура я чувствовал себя немного бесполезным. Все, что я когда-либо знал и умел делать — это петь, писать песни и выступать на сцене. Поэтому я был очень рад открыть для себя новый вид творчества. Всем рекомендую", — написал Ширан.