Россия предложила Греции совместно производить автоматы Калашникова

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва передала Афинам предложение о совместном производстве автоматов Калашникова в Греции, ждет решения от греческой стороны, заявил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы несколько лет назад по просьбе греческой стороны проработали вопрос организации совместного производства автоматов Калашникова на базе греческого предприятия "Оборонительные системы". Соответствующие предложения мы передали греческой стороне. Решение (Грецией) пока по этому поводу не принято", - сказал глава ФСВТС.