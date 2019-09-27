Кузнецова просит проверить действия опеки по делу оренбургского священника

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность и действия органов опеки и попечительства в работе с семьей оренбургского священника, арестованного за разврат и изнасилование несовершеннолетнего.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремскому в священнослужении во время ведения следствия.

"Мы как только узнали об истории, сразу связались с регионом, мы обратились в прокуратуру за проверкой деятельности и действий органов опеки и попечительства в этом направлении. Пока нет результатов расследования - выводы делать пока рано",- сказала Кузнецова журналистам в пятницу.