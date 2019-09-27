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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кузнецова просит проверить действия опеки по делу оренбургского священника

13:44 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность и действия органов опеки и попечительства в работе с семьей оренбургского священника, арестованного за разврат и изнасилование несовершеннолетнего.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремскому в священнослужении во время ведения следствия.
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"Мы как только узнали об истории, сразу связались с регионом, мы обратились в прокуратуру за проверкой деятельности и действий органов опеки и попечительства в этом направлении. Пока нет результатов расследования - выводы делать пока рано",- сказала Кузнецова журналистам в пятницу.
По информации аппарата, под опекой священника с 1994 года находились 40 детей, на момент задержания было изъято девять детей: 8 из них были под опекой Стремского, один - усыновлённый. Сейчас дети находятся в социальных учреждениях и чувствуют себя хорошо, с детьми работают психологи, добавила Кузнецова.
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Религия и мировоззрениеАнна КузнецоваОренбургрелигия
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