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РИА Новости

Эксперт назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами

13:34 27.09.2019
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© Depositphotos / Andrey PopovSIM-карта
SIM-карта
© Depositphotos / Andrey Popov
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами.
Речь идет ситуациях, когда мошенник, купив на черном рынке в сети информацию о пользователях, обращается с этими сведениями и фиктивной доверенностью в отдаленный салон связи, чтобы перевыпустить сим-карту жертвы.
Как отмечает Куканов, наиболее действенный способ – написать заявление с просьбой запретить перевыпуск сим-карты без личного присутствия ее владельца. Также пользователь может воспользоваться услугой запрета на перевыпуск в любом отделении сотовой связи, за исключением выбранного им самим. Третьим способом может стать обеспечение дополнительной защиты на данную процедуру.
"Вы можете установить пароль или пинкод на выпуск сим-карты", - рассказал Куканов в комментарии РЕН ТВ.
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