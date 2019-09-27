Эксперт назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами.
Речь идет ситуациях, когда мошенник, купив на черном рынке в сети информацию о пользователях, обращается с этими сведениями и фиктивной доверенностью в отдаленный салон связи, чтобы перевыпустить сим-карту жертвы.
Как отмечает Куканов, наиболее действенный способ – написать заявление с просьбой запретить перевыпуск сим-карты без личного присутствия ее владельца. Также пользователь может воспользоваться услугой запрета на перевыпуск в любом отделении сотовой связи, за исключением выбранного им самим. Третьим способом может стать обеспечение дополнительной защиты на данную процедуру.
"Вы можете установить пароль или пинкод на выпуск сим-карты", - рассказал Куканов в комментарии РЕН ТВ.